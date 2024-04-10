ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi’nde altı ayı aşkın süredir devam eden savaşla ilgili İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu bir kez daha eleştirdi.



ABD’nin İspanyolca yayın yapan televizyon kanalı Univision’a konuşan Biden, “Bence yaptığı şey bir hata. Yaklaşımına katılmıyorum" dedi. ABD Başkanı bu demecini sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen konvoyuna yapılan saldırının ardından, 3 Nisan’da verdi.



Biden daha önceki açıklamalarında da, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonunu “aşırı” olarak nitelendirmişti.



Joe Biden röportajında, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi, kuşatma altındaki Gazze'ye önümüzdeki altı ila sekiz hafta boyunca yardım gönderilmesi ve bölge ülkelerinin yardımın dağıtılmasına yardımcı olmasına izin vermesi gerektiğini söyleyerek, "Bu şimdi yapılmalı" diye ekledi.



Bu ay başında sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen ekibinin İsrail saldırısında hedef alınmasının ardından Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, ülkesinin Gazze politikasının, İsrail’in sivillerin ve yardım çalışanlarının korunmasına ilişkin atacağı somut adımlara bağlı olduğu mesajını vermişti.

İsrail’in, Gazze’ye yönelik altı ayı aşkın süredir devam eden saldırıları uluslararası tepkilere neden oluyor. ABD’nin de İsrail’e karşı son dönemde acil ateşkes sağlanması ve rehine takasının sağlanması için söylemlerini sertleştirdiği görülüyor.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail sınırını aşarak yaptığı saldırılarda İsrail rakamlarına göre 1200 kişi ölmüş, 200’den fazla kişi de rehin alınmıştı. İsrail’in 7 Ekim’in hemen ardından Gazze Şeridi’ne başlattığı misilleme saldırılarında ise şimdiye kadar çoğu çocuk ve kadın 33 bin kişi öldü ve 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi.

İsrail, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana diğer tüm ülkelerden daha fazla ABD yardımı aldı. Ancak bu yardım miktarı Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı fon ve askeri teçhizattan daha az.

ABD BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i korudu ve Gazze'deki savaşla ilgili üç karar tasarısını veto etti. Ancak geçen ay Güvenlik Konseyi acil ateşkes talep ettiğinde çekimser kaldı.