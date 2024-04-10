Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 1 sürücü tutuklandı, 13 araç ise trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, bin 53 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 307 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin 222’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 51’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.