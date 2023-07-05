“Bayrak’ta/Sulh” temasıyla, Bayrak Radyo Televizyonu( BRT) arşivlerinde ve depolarında atıl durumda bulunan araç ve gereçlerden geri dönüşümle oluşturulan eserlerin sergileneceği sergi, BRT televizyonunun yayın hayatına başlama tarihi olan 19 Temmuz’da açılacak.

Barış Harekatı’nın 49’uncu, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı yıldönümü nedeniyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bünyesinde yapılan çalışmalar sürüyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Telsim sponsorluğunda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından “Bayrak’ta/Sulh” temasıyla, geri dönüşüm ve üretkenlik ön planda tutularak hazırlanan proje kapsamında workshop çalışmasının ikincisi yapıldı.

Çalışmalara, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler katkı koydu. Kurum arşivlerinde ve depolarında atıl durumda bulunan araç ve gereçlerden geri dönüşümle oluşturulan eserler, BRT televizyonun yayın hayatına başlama tarihi olan 19 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda sergilenecek.

“Bayrak’ta/Sulh” temasıyla hazırlanan projenin Küratörü Ayhatun Ateşin, Bayrak’ta Sulh’un; toplumda sulhu yaşattığını belirterek, projenin kurum çalışanlarının yıllarca kullandığı ve şu an atıl durumdaki malzemeler üzerindeki etkilerinin silinmeden yaşatılmasının önemini vurguladı.

Ateşin, sanatçıların öncülüğünde bu malzemelerin yeniden hayat bulması ve yaşatılmasının toplumun aynası olduğunu belirterek, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun geçmiş ve gelecek arasındaki köprü olduğunu belirtti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da, Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözünü hatırlatarak, kurumun geri dönüşüm ve üretkenliği ön planda tutarak her zaman topluma ayna olduğunu kaydetti.

Özkurt, teknolojinin her saniye değişim gösterdiğini, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun araç ve gereçlerin de günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi konusunda yeniliklerin takipçisi olduğunu dile getirdi.