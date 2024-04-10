- Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu Gemisi'nde görev yapan bahriyeliler, Ramazan Bayramı'na denizde vatan nöbeti tutarak girmenin gururunu yaşıyor

- Geminin komutanı Kurmay Albay Nadir Kılıç:

- "Ülkemizin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini korumak için gemimize tevdi edilen görev kapsamında bu bayramı sevdiklerimizden uzakta geçireceğiz"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu Gemisi'nde görev yapan bahriyeliler, Ramazan Bayramı'nı nöbet tutarak karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücü, Türk donanmasının kahraman bahriyelileri, görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor.

TCG Anadolu Gemisi'nde görev yapan "Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarında", ailelerinden uzakta bayram geçirmenin burukluğu olsa da vatan nöbetinin gururu hakim.

Ramazan Bayramı'nda Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan TCG Anadolu Gemisi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı gemide görevli askerler, gemi komutanıyla ve birbirleriyle bayramlaştı.

TCG Anadolu Komutanı Kurmay Albay Nadir Kılıç, askerlerin tek tek bayramını kutladı.

Bayramlaşmada, personele çikolata ikram edildi.

Kılıç, törende yaptığı konuşmada, zaman gözetmeksizin 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini korumak için kendilerine tevdi edilen görev kapsamında bu bayramı sevdiklerinden uzakta geçirdiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu maksatla TCG Anadolu ailesi olarak tüm personelimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ailenizle yapacağınız görüşmelerde benim de selamımı iletmenizi özellikle rica ediyorum. Daha nice bayramları sevdiklerinizle sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum."

TCG Anadolu, Ramazan Bayramı'nın sonrası Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak Akdeniz açıklarında İspanya ile ikili eğitim gerçekleştirecek.

- TCG Anadolu

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik, 27 bin 436 ton deplasmana ve 9 bin 200 metrekare kara ve hava araçları park alanına sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.