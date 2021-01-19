Dr. İlker İpekdal

Kendi adlarına çember daralıyor.
Haftalarca, aylarca kamuoyunu meşgul ettiler.
Siyasete de bir güzel alet ettiler.
‘’Çin aşısı Faz-3 aşamasında, sonuçları bilinmiyor.’’ dediler.
Dünya Sağlık Örgütü, FDA, EMA gibi kurumlardan onay alan aşıları ön plana çıkardılar.
Gen aşılarının bazı yan etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, onaylı aşıların sadece o aşılar olduğunun altını ‘’ısrarla’’ çizdiler. Önceliği bu aşılara verdiler.
Çin aşısı olacak ülkemiz insanlarının, dolaylı olarak Faz-3 çalışmasının da birer kobayı/denekleri olacağını her programda ima ettiler, güldüler, gülüştüler!
Pfizer-BioNTech aşısını göklere çıkarırken, bize de gelmesi için hükümetin gerekli girişimleri gecikmeden yapması gerektiğini söylediler.
‘’Aşı da aşı’’ dediler!
Gaza gelip, profil resimlerini ‘’I will take Covid-19 Vaccine’’ çerçevesinin tam ortasına kondurdular!
Halkımız da bu profil resimlerinin altına yorum yaptı, hangi aşıyı olacaklarını sordular.
Cevap yazmadılar!
Ve şimdi…
Aşı geldi.
Çin aşısı.
Bazı medyatik sağlıkçılarımız, Çin işi, Faz-3 deneği laflarını bir güzel yutup, bugünlerde Avrupa Birliği’nden gelmesi beklenen ‘’onaylı’’ gen aşısı beklentilerini unutup, ‘’Türkiye’den gelen onaysız Çin aşılarını’’ gidip bir güzel oldular!
Şifa olsun!
‘’E ne var ki bunda? Toplumsal sorumluluk gereği oldular. Hem zaten risk grubundalar.’’ diyenler olabilir.
Ben de derim ki, iki gün sabretseler ‘’onaylı gen aşılarını’’ da olabilirlerdi.
Demek ki aşılar için de, ‘’şişede durduğu gibi durmayabilir’’ diye düşündüler!
Bir de henüz aşı olmayan sağlıkçılarımız da var.
Bunların bazıları Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili.
Aşı olacaklarını da söylediler üstelik.
Birkaç gün içerisinde, elimizde gerek onay almadığını, Faz-3 çalışmasında olduklarını söyledikleri Çin aşısı, gerekse Avrupa Birliği’nden bize gönderilen bin adet, kullanım onaylı Pfizer-BioNTech aşısı olacak.
Aşıları konuşmak bir yere kadar.
Aşılar üzerinden siyaset yapmak bir yere kadar.
Topluma ‘’aşı ombudsmanlığı’’, ‘’aşı melekliği’’ yapmak da bir yere kadar.
İşte ellerinde aşılar!
Onaylısı da var onaysızı da.
Çinlisi ve var Avrupalısı da.
Merakla bekliyorum.
Hangi aşıyı olacaklar?
(Not: Aşı yapılırken onam formlarının imzalatılmadığını, sorduğumuzda da olmadığını söylediklerini Sağlık Bakanlığı’na hatırlatırım.)
İletişim: 0542-8529899