Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Bakalım hangi aşıyı olacaklar?

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

19 Ocak 2021, 04:55

Kendi adlarına çember daralıyor.

Haftalarca, aylarca kamuoyunu meşgul ettiler.

Siyasete de bir güzel alet ettiler.

‘’Çin aşısı Faz-3 aşamasında, sonuçları bilinmiyor.’’ dediler.

Dünya Sağlık Örgütü, FDA, EMA gibi kurumlardan onay alan aşıları ön plana çıkardılar.

Gen aşılarının bazı yan etkilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, onaylı aşıların sadece o aşılar olduğunun altını ‘’ısrarla’’ çizdiler. Önceliği bu aşılara verdiler.

Çin aşısı olacak ülkemiz insanlarının, dolaylı olarak Faz-3 çalışmasının da birer kobayı/denekleri olacağını her programda ima ettiler, güldüler, gülüştüler!

Pfizer-BioNTech aşısını göklere çıkarırken, bize de gelmesi için hükümetin gerekli girişimleri gecikmeden yapması gerektiğini söylediler.

‘’Aşı da aşı’’ dediler!

Gaza gelip, profil resimlerini ‘’I will take Covid-19 Vaccine’’ çerçevesinin tam ortasına kondurdular!

Halkımız da bu profil resimlerinin altına yorum yaptı, hangi aşıyı olacaklarını sordular.

Cevap yazmadılar!

Ve şimdi…

Aşı geldi.

Çin aşısı.

Bazı medyatik sağlıkçılarımız, Çin işi, Faz-3 deneği laflarını bir güzel yutup, bugünlerde Avrupa Birliği’nden gelmesi beklenen ‘’onaylı’’ gen aşısı beklentilerini unutup, ‘’Türkiye’den gelen onaysız Çin aşılarını’’ gidip bir güzel oldular!

Şifa olsun!

‘’E ne var ki bunda? Toplumsal sorumluluk gereği oldular. Hem zaten risk grubundalar.’’ diyenler olabilir.

Ben de derim ki, iki gün sabretseler ‘’onaylı gen aşılarını’’ da olabilirlerdi.

Demek ki aşılar için de, ‘’şişede durduğu gibi durmayabilir’’ diye düşündüler!

Bir de henüz aşı olmayan sağlıkçılarımız da var.

Bunların bazıları Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili.

Aşı olacaklarını da söylediler üstelik.

Birkaç gün içerisinde, elimizde gerek onay almadığını, Faz-3 çalışmasında olduklarını söyledikleri Çin aşısı, gerekse Avrupa Birliği’nden bize gönderilen bin adet, kullanım onaylı Pfizer-BioNTech aşısı olacak.

Aşıları konuşmak bir yere kadar.

Aşılar üzerinden siyaset yapmak bir yere kadar.

Topluma ‘’aşı ombudsmanlığı’’, ‘’aşı melekliği’’ yapmak da bir yere kadar.

İşte ellerinde aşılar!

Onaylısı da var onaysızı da.

Çinlisi ve var Avrupalısı da.

Merakla bekliyorum.

Hangi aşıyı olacaklar?

(Not: Aşı yapılırken onam formlarının imzalatılmadığını, sorduğumuzda da olmadığını söylediklerini Sağlık Bakanlığı’na hatırlatırım.)

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim