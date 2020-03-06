Bağışlar, biletler ve bir hastane’nin son perdesi…

Yazmak istemedim.

Hassas bir konu.

Dayanışma adına,

Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet-dernek-vatandaş işbirliğini zedelememek adına,

Eleştirilmemesi gereken, tersine şiddetle desteklenmesi gereken bir konu.

Hastane için yapılan bağışlar konusu.

Duyarlı kişi ve kurumların, bireysel bağışlarına helal olsun demekten başka yorum asla yapılamaz.

Ancak…

Yetkilendirilmiş resmi kurumların ve kuruluşların açıklamaları ile yaptıkları arasında biraz tutarsızlıklar gözlüyorsanız, yazmadan edemiyorsunuz!

Konu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi için bağış toplama konusu.

Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği 5TL’lik bağış çağrısı mesajları, toplumu karpuz gibi ikiye böldü!

Destekleyenler ve desteklemeyenler!

Çok ilginç ama böylesine hassas bir konuda bile bir KKTC klasiği yaşandı.

Güvensizlik mi dersiniz, isyan mı dersiniz, politize veya polarize etme kaygısı mı dersiniz; ne derseniz deyin ama bu bağış kampanyası daha başlamadan bulandı!

Aslında bağış konusunun iki ucu da sıkıntılı.

Halkımızın hatırı sayılır bir bölümü, hak ettiği sağlık hizmetinin verimli bir şekilde alınamadığı, ihale, ilaç, sarf malzemeleri yolsuzlukları söylemlerinin sıkça konuşulduğu, randevu sisteminin doğru düzgün çalıştırılmadığı, tetkik israflarının önüne geçilemediği, keyfi hasta sevklerinin yapıldığı bir hastane yanmış olsa da, bağış yapmakla bunların düzelmeyeceğine inanıyor!

Dolayısıyla da bağışta bulunmayacağını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor…

Ne kadar acı bir durum!

Diğer taraftan, birlikte hareket etme, KKTC sağlığının amiral gemisini yeniden ayağa kaldırmak adına, 5TL de olsa katkım olmalı diyen bir kitle de var.

Peki bu bağışlarla Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin çarkı dönmeye başlar mı?

Hayır!

Ancak ve ancak, toplumsal dayanışmanın sembolü olabilir bu bağış kampanyası!

Daha da öteye gidemez.

Sebepleri ayrı bir yazı konusu, geçelim.

Diğer taraftan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği var!

Tam da bir yıl önce yapılan genel kurulla yeni başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini belirlediler.

Hızlı başladılar.

Tanesi 20 TL’den piyango bileti satarak, Kalp ve Damar Cerrahi Hastanesi için tam 1 milyon TL toplamayı hedeflediler. Aralık 2019’da çekiliş yapılacaktı.

Çekilişin yapıldığına dair haberi bulamadım.

Bu güne kadar kaç TL toplandığına dair bir bilgiye de ulaşamadım.

Yani değerli okurlar,

Yeni bir Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi yapılmak üzere, zaten bir yıl öncesinden başlatılan bir girişim vardı.

Şimdi de Sağlık Bakanlığı’nın 5TL’lik bağış çağrıları!

Üstelik ne kadar ironiktir ki, yangından en çok etkilenen yine Kalp ve Damar Cerrahisi oldu…

Bir tarafta, bir yıl öncesinden taze kan ile yeniden aktiflenen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği,

Diğer tarafta KKTC Sağlık Bakanlığı…

Bir tarafta, derneğin biletleri,

Diğer tarafta, Sağlık Bakanlığı’nın bağış SMS’leri…

Ortada ise…

Akıbeti ne olacağını hala bilmeyen, yıllar önce suda boğulmuş, şimdilerde de ateşle yanmış, kendi kaderiyle oyun oynayanları ibretle izlerken, perdesinin kapanacağı günü sessizce bekleyen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi…

Bağışlar,

Biletler

Ve…

Son perde!

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899