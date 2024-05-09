Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti tarafından Lapta'da hayata geçirilen Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de hizmete girecek.

Törende Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önderi Haydar Aliyev'in büstünün açılışının ardından “Türkiye-Azerbaycan-KKTC İlişkilerinin Geleceği” konulu konferans düzenlenecek.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Merkez'in iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmayı sağlayarak halkların birbirini daha iyi tanımasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Merkezin bünyesinde kütüphane, resim atölyesi, TİKA desteğiyle kurulan Robotik Kodlama ve Araştırma Merkezi, Haydar Aliyev Mirasını Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli Danslar Derneği, Azerbaycan ve Türk dili eğitimi bölümü ve 300 kişilik açık hava etkinlik alanı ile aktivite alanları yer alıyor.