Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Queensland Emniyet Müdürü Katarina Carroll, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan selin fazlasıyla yıkıcı olduğunu belirtti.

Carroll, arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında dün gece 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını ve zorlu bir akşam geçirdiklerini dile getirdi.

Afet nedeniyle şu ana kadar ölen ya da ağır yaralanan bulunmadığı bilgisini paylaşan Carroll, bazı insanların evlerinin çatılarında mahsur kaldığını kaydetti.

Yetkililer, kurtarılan 300'den fazla kişinin helikopterle bölgeden tahliye edileceğini açıkladı.

Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı askıya alınırken, 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Bölgedeki kara yollarında da sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

-Bazı uçaklar sular altında kaldı

BBC'nin haberine göre, Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar suları altında kaldı.

Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekti.

Queensland Başbakanı Steven Miles, yaptığı açıklamada, yaşanan doğal afeti "hatırlayabildiğinin en kötüsü" olarak nitelendirdi.

Miles, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım konularında endişe duyduklarını ve hava desteği alamadıklarını ifade etti.