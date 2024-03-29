Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti yapacağı belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs’a gideceğini ve aynı akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini belirtti.

BM Nüfus Fonu: "gazze'de Hamile Kadınlar Ve Yeni Doğanlar Her Gün Yaşam İçin Savaş Veriyor" BM Nüfus Fonu: "gazze'de Hamile Kadınlar Ve Yeni Doğanlar Her Gün Yaşam İçin Savaş Veriyor"

Habere göre, Metsola, 2 Nisan’da ise  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile birlikte Larnaka Limanına giderek, Gazze’ye yönelik denizden insani yardım koridorunun oluşturulmasıyla ilgili “Amalthia” inisiyatifi  çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.

Metsola’nın aynı gün adadan ayrılacağı belirtildi.