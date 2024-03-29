Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs’a çalışma ziyareti yapacağı belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, 1 Nisan’da Güney Kıbrıs’a gideceğini ve aynı akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini belirtti.

Habere göre, Metsola, 2 Nisan’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile birlikte Larnaka Limanına giderek, Gazze’ye yönelik denizden insani yardım koridorunun oluşturulmasıyla ilgili “Amalthia” inisiyatifi çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.

Metsola’nın aynı gün adadan ayrılacağı belirtildi.