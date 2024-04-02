Çalışma ziyareti amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Fileleftheros gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesine göre Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, yaptığı özel açıklamada, Avrupa Birliğinin karşı karşıya kaldığı zorluklar, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra Kıbrıs sorunundan da söz etti.

-Kıbrıs sorunu

Avrupa Birliğinin Kıbrıs sorunu gibi konularda ne gibi bir rol oynayabileceği şeklindeki soru üzerine Metsola, AB üyesi bir ülkenin bölünmüşlüğünün, sadece Kıbrıs’ın sorunu değil Avrupa’nın da sorunu olduğunu ifade etti.

AB’nin, BM ve Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümlenmesine bağlı kalmaya devam ettiğini ifade eden Metsola, ileriye dönük yolun şiddet değil güven olması gerektiğini söyledi.

Metsola, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in iki tarafın müzakere masasına geri dönmesinin sağlanması için ortak zemin bulması misyonunu desteklediklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu, Afrika, ve Asya’ya doğru açılan esas kapıları olduğunu ifade eden Metsola, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesiyle Kıbrıs sorununun çözümünün sadece iki toplum için değil geniş bölge için de faydalı olacağını söyledi.

Metsola, “Avrupa Parlamentosunun, Türkiye tarafından kapalı Maraş kıyısında Türkiye tarafından finanse edilen yasa dışı faaliyetleri, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki askeri varlığını, siyasi ve ekonomik müdahalesini de sürekli kınadığını” belirtti.

Dilekçeler Komitesi aracılığıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Metsola, 2004 yılında Maraş kökenli Loizos Avksentiu’nun yaptığı başvuruya atıfta bulunarak bu başvurunun açık kalmaya devam ettiğini, buna bağlı olarak Dilekçeler Komitesinin iki kez kapalı Maraş bölgesini ziyaret ettiğini söyledi.

-AP seçimleri

Metsola, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin öneminin ne olduğu, Avrupalıların ve özellikle gençlerin oy kullanmaya ikna olup olmayacağı şeklindeki soru üzerine, bunu umut ettiğini, demokrasinin kesin olarak addedilmesinin mümkün olmadığını, bunun için her gün çalışılması gerektiğini belirtti.

Metsola bu nedenden dolayı önümüzdeki Avrupa seçimlerinin büyük öneme sahip olduğunu, Avrupa demokrasisinin korunması gerektiğini, bunun için de tüm Kıbrıslılardan ve Avrupalılardan oy vermelerini ve gelecek beş yıl için Avrupa’nın gidişatına karar vermelerini istediklerini ifade etti.

Aşırı sağın zemin kazandığı, AB’nin aşırı sağın güçlenmesi nedeniyle ne kadar risk altında olduğuna dair soru üzerine Metosla, inşa edilenleri yıkmak isteyen, ümit yerine korkuya dayalı kampanya yapmak isteyenlerin bulunduğuna dikkati çekti.

AP Başkanı Metsola, gerek sağ gerekse soldan gelen aşırılıkları göğüslemeleri gerektiğini de belirtti.

AB’nin bugün karşı karşıya kaldığı küresel sorunların sorulması üzerine Metsola, yeşil geçiş aracılığıyla iklimsel değişikliğin göğüslenmesinin gelecek yıllarda öncelikli konuları olacağını ifade etti.

Metsola, öncelikli konular arasında dijital geçiş, mülteci ve siyasi sığınma meseleleri, AB’nin genişlemesinin de bulunduğunu belirtti.