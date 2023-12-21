Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladığı Türk Ajans Kıbrıs’ın (TAK) güvenilir haberler, tarafsız yayıncılık anlayışı ve toplumsal sorumlulukla adanın sesi ve vicdanı olduğunu vurguladı.

YÖDAK Başkanı Avcı, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya gönderdiği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu 50 yıl boyunca gösterdiğiniz azim, inanç ve özveri, sadece bir medya kuruluşu olarak değil, aynı zamanda bir toplumun bilinçlenmesine, birlik ve beraberliğine katkı sağlamıştır. Kıbrıs Türk toplumunun varlığı tüm dünyaya sağladığınız haber verme gücü ile aktarılmıştır. Bu muazzam görevde azim ve kararlılıkla aldığınız yolun yüzyıllara ulaşacağına dair inancımız tamdır. Türk Ajans Kıbrıs Ailesi'ni 50. kuruluş yılı dolayısıyla içtenlikle kutlar, başarılarınızın her geçen yıl daha da artarak devam etmesini dilerim.”