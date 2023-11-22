Arjantin'de 19 Kasım'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, mevcut Devlet Başkanı Alberto Ferandez ile bir araya geldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, devlet başkanlığı resmi konutu Quinta de Olivos'da görüşen Milei ile Fernandez'in, kurumsal geçiş sürecini ele aldıkları bildirildi.

Görüşmenin dostane, saygılı ve kurumsal olduğu ifade edilen açıklamada, "devlet meseleleri ve uluslararası gündem değerlendirildi ve taraflar, birbirlerinden özel bir talepte bulunmadı." ifadesi kullanıldı.

Milei ve Fernandez'in görüşmesinin 2,5 saat sürdüğü ve toplantıya Genelkurmay Başkanı Nicolas Posse ile Genelkurmay Başkan Yardımcısı Juan Manuel Olmos'un da katıldığı kaydedildi.

Arjantin'de sandıkların yüzde 99'undan fazlasının açıldığı seçim sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,69'unu alarak devlet başkanı seçilmişti.

Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi mevcut Devlet Başkanı Fernandez'den devralacak.