ARAÇ HENDEĞE DÜŞTÜ 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Ergün Yahat

Gazimağusa'da Aşıklar Yolu mevkiinde bugün ögleden sonra Mert Yunus yönetimindeki EZ 194 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kale surlarının hendeğine uçtu.

Kaza sonrası ters dönen araçta yolcu olarak bulunan Şemse Türkmen [21] ile araç sürücüsü yaralı olarak araçtan çıkartılarak olay yerine gelen 2 ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırıldığı.

Mert Yunus yoğun bakım servisine kaldırılırken Şemse Türkmenin ise serviste kontrol altına alındıkları öğrenildi ..