23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok sayıda kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenlerin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyenler, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

Bazı öğrenciler de okulda düzenlenen törenlerinin ardından yöresel kıyafetleriyle Anıtkabir'e geldi.

- "Çocuklar bana umut veriyor"

Muğla'dan Anıtkabir'i ziyarete gelen 77 yaşındaki emekli öğretmen Fehmi Özturan, "Gerçekten çocuklar büyük umudumuz. Burada konuştuğum çocuklar ve gençler bana umut verdi." ifadesini kullandı.

Ailesiyle Ata'nın huzuruna çıkan Çiğdem Güney, "Ata'mızı ziyaret etmek için geldim, 9 yaşındayım, Atatürk'ü çok seviyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Alanda arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Crystal Epylfen, Çin'den arkadaşlarıyla önce İstanbul'a geldiklerini ve ardından Ankara'ya geçerek Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirtti.

Crystal Epylfen, "Burada herkesin vatansever olduğunu hissediyorum ve aynı zamanda vatandaşların Atatürk ile çok güçlü bir bağı olduğunu da görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anıtkabir'i ziyaret etmek için Adana'dan geldiğini söyleyen 35 yaşındaki İpek Beder, "Şimdi otobüsten indim. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kadar insanı da burada görmek gerçekten güzel. Gençlerden umutluyum." diye konuştu.

11 yaşındaki Zeynep Yayla, Karabük'ten Anıtkabir'i ziyaret etmek için geldiklerini söyleyerek, Atatürk'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kendilerine armağan ettiği için minnettar olduğunu dile getirdi.

Eşi ve oğluyla Anıtkabir'i ziyaret eden Sergen Yanık, "Çocuğumuz 1 yaşını doldurmadan Atatürk sevgisini ona aşılamak için geldik. Çocuğumuzun o hissiyatı, maneviyatı, ruhu burada aldığını gördük. Ata'mızın huzurunda olmaktan çok mutluyuz." dedi.