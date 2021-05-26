Dr. İlker İpekdal

Dünyanın birçok ülkesi pandemiye rağmen okullarını açık tutmaya gayret etti ve büyük ölçüde de başardı.
Biz ne yaptık?
Çocuklarımızı eve kapattık.
Online eğitim denemeleri ise teknik yetersizliklerimizi ve eğitimdeki fırsat eşitsizliğini farklı açılardan gözler önüne serdi.
Vakaların azalması ile birlikte, okulların da yüz yüze eğitime açılması hep tartışıldı.
Geldiğimiz noktada casinolar ve gece kulüpleri bile açılırken okulların yüz yüze eğitime açılmaması, meclistekinden sokaktakine kadar biz erişkinlerin ağırlıklı olarak neye düşkün olduğumuzu da ispatlar nitelikteydi!
Üstelik çocuklarımıza tüm bu gelişmelerin izahını yapabilene aşk olsun!
Son olarak 24 Mayıs 2021 tarihinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından bir açıklama paylaşıldı. Bu açıklamada:
“Ülkemizde eğitim faaliyeti gösteren dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları ise faaliyetlerine 25 Mayıs Salı gününden itibaren, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın eğitim merkezlerinde aldığı pandemi kuralları çerçevesinde başlayabilecektir.” deniliyordu.
Açıklamada ayrıca, uzaktan eğitimlerin 11 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtiliyordu.
Yani hepimizin anlayacağı, Eğitimin ve Kültürün Bakanlığı yine kendi görev ve sorumluluk topuna girip ofsayta düşmektense, topu orta sahada çevirip zamana oynamayı tercih etmişti!
Ofsaytı belirleyen mercilerin kimler olduğu ise alınan kararın içerisinde gizlidir!
Dersaneler, etüt merkezleri ve yaz okulları!
Neden bu yorumu yaptım?
Çünkü Eğitimin ve Kültürün Bakanlığı ya işine geldiği gibi davrandı ya da kendisini korumaya aldı.
Oysa ki bakanlık bu kararları alırken Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 21 Mayıs 2021 tarihinde almış olduğu kararları adres göstermişti.
Kararların beşinci maddesinde aynen şu ifadelere yer veriliyor:
‘’Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları da dâhil) Kreşlerde(3.4.5 yaş), 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca planlama sonrası açılacak olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar da 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.’’
Gördüğünüz üzere Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, devlet ve özel okulların açılabileceğini açıkça belirtmiş ve bunun planlanması sorumluluğunu da Amcaoğlu ve ekibine vermiş!
Ama Sayın Amcaoğlu ve ekibi ne yapmış?
Devleti ve özel okulları elinin tersi ile iterek dersanelerin, etüt merkezlerinin, kurs faaliyetlerinin, yaz okullarının leyhine bir ayrımcılık sergilemiştir.
Neden?
Gerekçesi yok!
Bir doktor, bir veli, bir vatandaş olarak iddia ediyorum ki Sayın Amcaoğlu’nun ve ekibinin aldığı bu karar, Milli Eğitim ve Kültür sorumluluğu anlayışından kaçma çabasından öte bir şey değildir!
Kaldı ki, özel okullar tüm önlemleri aldıklarını, yüz yüze eğitim konusunda sorumluluk almaya hazır olduklarını bas bas bağırıyorlar!
Ha bir de işin başka yönleri var.
Mesela sağlıktaki Milli Eğitim ve Kültür Statikosu!
Sağlıktakinin eğitimdeki versiyonu!
Hani devlette görev yaparken özel dersane ve etüt merkezi sahibi olanlar.
Hani devlette grev yaparken bir özel dersten diğer özel derse koşanlar.
Hani kendileri yakalanmamak için başka öğretmenleri paravan olarak dersanelerinde ve etüt merkezlerinde kullananlar!
Aşılanmadan okulların açılmasını istemezken aşısız kendi gelir kapılarını ardına kadar açan sözde emekçiler!
Şimdi soruları sorma zamanı:
- Sayın Amcaoğlu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, okullar yüz yüze açılabileceği kararını neden görmezden geldi veya es geçti?
- Sayın Amcaoğlu bu ayrımcı yaklaşımıyla kimlere ve neye hizmet ediyor?
- Sayın Amcaoğlu, ikinci iş yapanların, kazandıklarının yasallığı (ve helalliği) tartışılanların, tek gelirleri özelde olan meslektaşlarının emeğine göz dikenlerin peşine düşecek mi?
Sayın Amcaoğlu bu sorulara cevap verebilecek mi?
Yoksa hazır gece kulüpleri ve casinolar açılmışken çocuklarımız okulları yerine buralara mı gitsin?!!!
(Not: Aşağıdaki görüntü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu sayfanın en üzerine konulmuş.
Anlayana…)
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