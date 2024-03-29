Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Filistinlilere deniz yoluyla insani yardım ulaştırmak üzere 8’inci geminin Mersin Limanından yola çıkacağı açıklaması Rum basınında “Amalthea inisiyatifine çomak sokma çabası” olarak yorumlandı.

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik ise Gazze kuşatmasının devam ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın inisiyatifine tabi olmayan hiçbir geminin Gazze’ye yanaştırılmayacağını açıkladı.

Politis haberi “İsrail, Türkiye’nin İştahını Kesiyor… Gazze’ye Sadece Amalthea” başlığıyla aktardı. Gazeteye göre, Oren Anolik “Jewish News Syndicate” isimli haber sitesine verdiği röportajda, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmadığına işaret ederek, sadece Güney Kıbrıs üzerinden deniz koridoru için kaldırıldığını belirtti. Anolik, Güney Kıbrıs’ın inisiyatifine tabi olmayan hiçbir geminin Gazze’ye yanaşmasına müsaade edilmeyeceği uyarısında bulundu.

Oren Anolik, “ABD tarafından inşa edilen iskele dahil, her geçene, bütün misyonlarda olduğu gibi, aynı denetim uygulanacak. Kıbrıs’tan iskeleye ve oradan da Gazze’ye aynı ilkeler geçerli olacak. İnsani koridorla ilgili Amerikan çabası ve Kıbrıs inisiyatifi arasında çok net bağlantı var.” dedi.

Anolik, Gazze Şeridi’ne indirilecek her şeyi, Hamas savaşçılarının eline ulaşmaması için, denetlemek isteyen İsrail, “Amalthea” inisiyatifine tabi olmayan hiçbir geminin Gazze’ye yanaşmasına müsaade etmeyeceğini açıkladı.

AFAD tarafından dün yapılan açıklamayı detayıyla aktaran gazete, Türkiye’den Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasının tek yolunun, Refah kapısı sınırında İsrail tarafından kontrol edilmek şartıyla Mısır üzerinden olduğunu kaydetti.

Gazete, hava şartları elverirse “Open Arms” ve “Jennifer” isimli gemilerin insani yardım yüklü iki platformu Gazze’ye ulaştırmak üzere yarın Larnaka Limanından demir alacağını yazdı.

Habere göre, ABD’nin iskele inşaatı tamamlanana kadar platformlardan birinin Gazze kıyılarında kalması senaryosu inceleniyor. Bu senaryoya göre, paletler vinçle platforma yerleştirilecek, daha sonra da küçük kayıklarla kıyıya taşınacak ve dağıtıma başlanacak. Hem yük taşıyacakları, hem de bir römorkör yardımıyla platformları çekecekleri için “Open Arms” ve “Jennifer” gemilerinin Gazze yolculuğunun 3 gün sürmesi bekleniyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, insani yardımın gemilerden tahliyesi için inşa edilmekte olan iskelenin 1 Nisan’da tamamlanmasının hedeflendiğini ancak daha erken tamamlanabileceği bilgisi aldığını, bunun da Gazze’ye daha çok yardım ulaştırılmasını sağlayacağını söyledi.

Cyprus Times isimli internet gazetesi, RMMO mensuplarının, Amalthea yüzünden çalışma şartlarının ağırlaştığından şikayetçi olduğunu yazdı.

Habere göre, polisler, havaalanlarında güvenlik görevi yerine getiren RMMO mensupları gibi dün Larnaka Limanında da görev üstlenecekleri bilgisi aldı. Bu görev için ek mesai almayacaklarından yakınan RMMO mensupları, öngörülen görev planına göre nefes almadan, dinlenmeden çalışmaları ve görev yerine ulaşımlarını kendi özel araçlarıyla sağlamaları gerekeceğinden şikayet ediyor.

Öte yandan ANT1 isimli haber sitesi, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın pazartesi günü Güney Kıbrıs’a giderek “Amalthea” projenin yürütüldüğü Larnaka Limanını denetleyeceğini ve Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini ziyaret edeceğini bildirdi.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Metsola’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini ve 2 Nisan Salı günü Hristodulidis eşliğinde Larnaka Limanı’na giderek, oradaki çalışmaları denetleyeceğini açıkladı.

Metsola’nın öğle saatlerinde Hristodulidis ile birlikte Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine gideceği ve orada ortak basın açıklaması yaptıktan sonra Güney Kıbrıs’tan ayrılacağı kaydedildi.

Fileleftheros, haberi “Türk Dikkat Dağıtma Hareketi… Gazze: Türkiye Uluslararası Toplum Tarafından Oluşturulan Amalthea Programına Çomak Sokmaya Çalışıyor” başlığıyla aktardı.

Türkiye’nin bugüne kadar Gazze’ye Mısır üzerinden yardım ulaştırdığını hatırlatan gazete, Anadolu Ajansı’nı (AA) kaynak göstererek IHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın dünkü açıklamasına geniş ölçekte yer verdi. Türkiye-İsrail ilişkilerinin pek de iyi olmadığını hatırlatan gazete İsrail’in Türkiye’nin bu çabasına vereceği tepkinin soru işareti olduğunu yazdı. Diğer bir soru işaretinin de Amalthea projesinin önderliğini üstlenen Amerikalıların böyle bir gelişmeye vereceği tepki olduğunu ekledi.

Haberde, Larnaka’dan Gazze’ye insani yardım çabasında Larnaka’daki Kara ve Deniz Güvenliği ve Liman Güvenliği Eğitim Merkezi’nin (CYCLOPS) önemli rol oynadığı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta üst rütbeli Amerikalı subaylarla yaptığı görüşmede de CYCLOPS’un rolünün önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Haravgi ise haberi “Mersin’den Gazze’ye 8’inci İnsani Yardım Gemisi” başlığı altında özetledi.