Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya’da yayınlanmasına ilişkin, olayın, toplantıya katılan bir generalin dikkatsizce internete bağlanmasından kaynaklandığını belirterek, "güvenlik sistemimizde bir zafiyet yok." dedi.

Pistorius, bir dizi ziyaret için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ile Karlberg Sarayı'nda görüştü. Görüşme sonrası iki bakan basın toplantısı düzenledi.

Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya’da yayınlanmasını değerlendiren Pistorius, "Açık bir telefon konuşmasıydı ve konferansa katılan bir generalin, lokal bir internete dikkatsizce bağlanmasıyla oluşan hata ve bu da Ruslara illegal olarak erişme imkanı verdi. Ama güvenlik sistemimizde bir zafiyet yok." ifadesini kullandı.

Pistorius, Batı'nın Ukrayna için savaşmaya devam etmesi gerektiğini savunarak, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin, bizim yaşam tarzımızdan korkuyor, bu yüzden fırsat bulur bulmaz ona saldırıyor. Batı'nın Ukrayna'ya desteğini devam ettirmesi lazım ve biz destek vermeye devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

- "Çeşitli alanlarda işbirliği derinleştirilmiştir"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'da Almanya ile İsveç arasında ikili askeri işbirliğine ilişkin yeni yapılan anlaşmaya dikkati çekerek, teknoloji, eğitim ve askeri tatbikatlar da dahil olmak üzere iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği derinleştirilmiştir." dedi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un, İsveç'in NATO üyeliğini bugün onayladığını hatırlatan Jonson, bu kararın İsveç'i daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü hale getireceğini kaydetti.

- Dinleme olayı

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.

Ses kaydında, üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta, Taurus füzelerinin, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.