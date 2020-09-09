Dr. İlker İpekdal

Tartışmaların arasında Lefkoşa’ya yeni bir hastanenin inşasına başlandı.
Dere yatağının üzerine yapılması önde gelen sorunlardan birisiydi.
Uyarılar yazıya döküldü ve bir köşeye konuldu. Ortaya bir bahis konulmuşçasına sel günü bekleniyor…
Yapımına sancılı başlanan hastane ile ilgili olarak şimdilerde de sağlık çalışanları arasında, medya önüne taşınmayan konular tartışılıyor.
Acil Durum Hastanesi her ne kadar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yerleşkesinin dibinde de olsa, orayla hiçbir fiziki bağlantısı yok.
Yani, hastane bittiğinde iki hastane fiziki olarak birbirinden ayrı olacak.
Yeni hastanede, tomografi, MR cihazları, anjiyografi ünitesi, ameliyathane, yoğun bakım, yataklı serviler vs olacak.
Görüntüleme birimlerinde hangi teknik personel çalışacak?
Yoğun bakım hastaları ile hangi doktor, hangi hemşire, hangi yardımcı sağlık personeli ilgilenecek?
Yeni hastanenin temizlik hizmetleri hangi personel ile yürütülecek?
Yeni hastanede yatan bir hasta ile ilgili konsültasyon istendiğinde, diğer hastaneden gelecek bir doktor konsültasyonu tamamlayıp hızlıca işinin başına nasıl dönecek?
Yeni hastanenin teknik hizmet altyapısı nasıl sağlanacak?
Hatta ve hatta, yeni hastaneye yeni bir idari yapılanma getirilecek mi yoksa mevcut Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin idari yapılanmasının altında devam mı edilecek?
Tüm bunlar ve dahası, sağlık çalışanlarının bile cevaplarını bilemedikleri sorular.
Üstelik, bu Acil Durum Hastanesi ile ilgili pasta y arışları çoktan başladı bile!
Hastanenin, pandemi ile ilgili görevi tamamlandıktan sonra, hangi servise veya servislere dönüştürüleceği bile konuşulan konular arasında!
Peki, Acil Durum Hastanesi ile ilgili cevap bekleyen onlarca soru varken, neden hükümetteki veya muhalefetteki herhangi bir parti bu soruları gündeme getirmiyor?
Neden bu sorular sorun haline gelmeden ortak akıl ile hastanenin gelecekteki durumuna yönelik önlemler alınıp planlamalar yapılmıyor?
Çünkü bu hastanenin ne zaman hizmete gireceği, hizmete girdiğinde işletmesinin hangi hükümete nasip olacağı tam kestirilemiyor.
Sorunların ortaya çıktığı dönemde hangi hükümet varsa, o hükümetin kucağına konulması en kolay kurtuluş yolu olarak görünüyor.
Değerli okurlar;
Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi’nin, dere yatağı üzerine yapılıyor olması ile başlayan tartışmaların daha fazlası, hastane hizmete girdiğinde yaşanacağa benziyor.
Hastane ile ilgili sorular hali hazırda belli iken, pusuda bekleyen sorunlar ile ilgili önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerekiyor…
Dr. H. İlker İpekdal
İletişim: 0542-8529899