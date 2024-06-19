Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Stratejik Diyalog Kurulması Anlaşması” imzalanmasının Güney Kıbrıs’taki çeşitli çevrelerce memnunlukla karşılandığını, AKEL’in ise endişelerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ABD temasları çerçevesinde imzalanan anlaşmadan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki stratejik ilişkinin düzeyini yükselttiğini ifade eden Hristodulidis, söz konusu anlaşmayla iki ülke arasında teknoloji, enerji ve güvenlik gibi konularda işbirliğinin düzeyinin de yükseleceğini öne sürdü.

Hristodulidis ayrıca, söz konusu anlaşmayla daha güçlü ekonomik ilişkiler kurulacağını, bunun da Güney Kıbrıs ekonomisine katı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Rum Sanayi ve Ticaret Odası'ndan (KEVE) dün yapılan açıklamada, anlaşmadan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın; iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerinin yoğunlaşması ve ABD’li iş insanlarının Güney Kıbrıs’a yatırımlarının artmasını sağlayacağı öne sürüldü.

Gazete, siyasi çevrelerden ise AKEL’in dışında tüm siyasi partilerden, memnuniyet dile getirilen açıklamalar geldiğini yazdı.

Habere göre DİSİ ve DİKO partileri açıklamalarında özetle, söz konusu anlaşmanın çok olumlu olduğunu belirterek, anlaşmanın Güney Kıbrıs’a sağlayacağı faydalara değindi.

AKEL ise açıklamasında, “ülkenin ABD’nin boyunduruğu altına girdiği” iddiasında bulundu.

Hristodulidis hükümetinin, “Kıbrıs’ın ABD’nin stratejik planlarının boyunduruğu altına girmesi şeklindeki Anastasiadis hükümetinin politikasını devam ettirdiğini” belirten AKEL, Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’in daha fazla militarize edilmesi planlarına dahil edilmesinin, adayı daha güvenli değil, aksine daha tehlikeli bir yer haline getireceğini” savundu.

- Kombos Washington’da sergi açılışı gerçekleştirdi

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un ABD’nin Washington kentinde, 1974 Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü sebebiyle düzenlenen bir fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre söz konusu sergide, 1974 Barış Harekatı sırasında yaşanan “trajik olaylara” ilişkin fotoğraflar sergilenecek.

- -“Batı Cephesine Demir Attık”

Öte yandan Politis gazetesi, ABD ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan stratejik diyalog anlaşmasına ve içeriğine geniş şekilde yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın söz konusu anlaşmayla batı cephesine resmen demir attığı yorumunda bulunan gazete, ABD’yle kurulan yeni stratejik ilişkinin ekonomi, enerji güvenlik, araştırma, teknoloji, sanal güvenlik, kriz yönetimi ve terörizmle mücadele alanlarını kapsadığını vurguladı.

Gazete, ABD’nin bu tür bir ilişkiyi, 13’ü AB ülkesi olan 30 ülkeyle kurduğunu belirtirken, iki taraf arasında askeri alanda işbirliği çerçevesinde “Mari’de” (Tatlısu) ortaklaşa bir helikopter pisti inşası yapıldığını, söz konusu pistte ABD yapımı “Chinook” tipi helikopterlerin konuşlandırılacağını yazdı.

Rum hükümetinin, söz konusu helikopterleri, 1 Ekim resmi geçit töreninde sergileyebilmek için Eylül'e kadar almayı planladığını vurgulayan gazete, ABD ile Güney Kıbrıs arasında, özel kuvvetlerin ortak tatbikatlar gerçekleştirmesini öngören bir anlaşmanın ise Eylül ayında imzalanmasının beklendiğini, bu çerçevede büyük bir tatbikat yapılmasına dair hazırlıkların da olduğunu aktardı.

- -Ambargonun kaldırılması

Gazete haberinin devamında, ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasının da gündemde olan önemli konulardan biri olduğunu ve Rum hükümetinin, ABD'nin her yıl gerçekleştirdiği değerlendirmenin, üç yılda bire düşürülmesini sağlamayı hedeflediğini belirttir. Gazete, “elde ettiği bilgilere göre Rum ordusu için bireysel silah satın alımına dair bir anlaşmanın hali hazırda bir ABD şirketiyle imzalandığını” da vurguladı.

Söz konusu silahların 2025 yılı içerisinde RMMO tarafından teslim alınacağını aktaran gazete, Rum hükümetinin, “ihtiyaç duyduğu diğer silahların listesini (tanklar vs.) ABD hükümetine sunduğunu ancak yetkili bir kaynağın gazeteye; Güney Kıbrıs’ın henüz ABD’den ücretsiz silah alacak kategoride olmadığı bilgisini aktardığını yazdı.

Gazete ayrıca, Güney Kıbrıs’ın Baf Askeri Havaalanında konuşlandırılacak altı adet “airforce” tipi Alman askeri uçağını yıl sonuna kadar almasının da beklendiğini vurguladı.

Gazete haberinin devamında, söz konusu anlaşmayla “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuna vizenin de kaldırılmasının öngörüldüğünü, bu uygulamayla “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu sahiplerine ABD’ye iş ve turizm seyahati çerçevesinde 90 günlük seyahat süresi için vize uygulanmayacağını belirtti.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “AKEL: Ülkenin ABD’nin Boyunduruğuna Girmesi – Başkan Stratejik Diyalog Konusunda Büyük Memnuniyet Dile Getirdi” şeklinde yazdı.