ABD'li çip devi Nvidia, bazı işlemleri önceki çiplerden 30 kat hızlı yaptığı söylenen yeni yapay zeka çipini tanıttı.

B200 "Blackwell" çipi şirketin yıllık yazılım konferansında, CEO Jensen Huang tarafından tanıtıldı.

Firmanın yüzde 80 pazar payı var ve bu alandaki hakimiyetini pekiştirmek istiyor.

Nvidia Microsoft ve Apple'ın ardından ABD'nin en değerli 3. şirketi.

Hisseleri geçen yıl yüzde 240 değer kazandı ve piyasa değeri geçen ay 2 trilyon dolara yaklaştı.

Tanıtım toplantısında bulunan Technalysis Research'ten Bob O'Donnell BBC'ye “Uzun süredir teknoloji piyasasında bu denli bir heyecan görmediğini” ve bazılarının toplantıyı Steve Jobs'un ilk zamanlardaki sunumlarına benzettiğini söyledi.

Nvidia; Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi bazı büyük müşterilerinin bulut servisleri ve kendi yapay zeka ürünlerinde bu yeni çipi kullanmasını beklediklerini açıkladı.

Yeni yazılım araçlarının da tanıtıldığı toplantıda, "mikro servisler" denilen yazılımların, şirketlerin yapay zeka modellerini işlerine entegre etmelerini kolaylaştıracağı belirtildi.

Otomobillerdeki chatbot'larda (sohbet robotu) kullanılacak bir dizi yeni çip de toplantıda tanıtılan ürünler arasındaydı. Çinli elektrikli araç üreticileri BYD ve Xpeng'in bu çipleri araçlarında kullanacağı açıklandı.

Huang insansı robotların yapımında kullanılacak bir dizi yeni çipi tanıtırken sahnede kendisine robotlar eşlik etti.

Tayvan doğumlu yatırımcı Kensen Huang tarafından 1993'te kurulan Nvidia, özellikle bilgisayar oyunlarında kullanılan grafik çiplerinin üreticisi olarak tanınıyordu.

Yapay zeka bu kadar popüler olmadan çok önce şirket çiplerine makine öğrenmesini (machine learning) yapabilecekleri özellikler eklemeye başlamıştı.

Nvidia şu an yapay zeka teknolojisinde takip edilecek kilit şirket olarak kabul görüyor.

(BBC/AN/YIL)