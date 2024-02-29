ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılması için yeni güzergahlar oluşturulması konusunu ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder tarafından yapılan açıklamaya göre, Austin, Gallant ile Gazze'deki son durumu konuştu.

Görüşmede taraflar, Filistinli sivillere daha fazla insani yardım ulaştırılmasına ve Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırılması için yeni rotaların bulunmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Austin, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için taraflar arasında yürütülen müzakerelerin son durumuna ilişkin de bilgi aldı.

İki bakan, Ukrayna ve İsrail'e destek paketinin onaylanması gerektiği konusunda da mutabık kaldı.

Ukrayna ve İsrail'e desteği de içeren 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısı, Senatoda kabul edilerek Temsilciler Meclisine gönderilmişti. Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson, tasarıyı güney sınırına ilişkin güvenlik adımları atılmadan geçirmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.