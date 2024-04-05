ABD, İsrail'in Gazze'ye yardımların ulaştırılması için Aşdod Limanı ve Erez Sınır Kapısı'nın açılması taahhüdünde bulunmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in yardım taahhüdüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail'in, yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Aşdod Limanı ve Erez Sınır Kapısı'nın açılmasının yanı sıra Ürdün'den Gazze'ye doğrudan sevkiyatın artırılması taahhüdünde bulunmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Söz konusu taahhütlerin "tamamen ve ivedilikle" yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Watson, "(ABD Başkanı) Joe Biden'ın da söylediği gibi, ABD'nin Gazze'ye ilişkin politikası, İsrail'in bu adımları derhal atmasıyla belirlenecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ABD'nin, İsrail, Ürdün, Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bu adımların atılması için tam bir koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.