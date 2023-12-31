ABD Donanması’na bağlı helikopterler Kızıldeniz’in güneyinde bir kargo gemisine yönelik Husi militanlarının saldırısını püskürttü.

Amerikan Ordusu tarafından yapılan açıklamada saldırıya katılan dört tekneden üçünün batırıldığı, içindekilerin öldüğü, bir tanesinin de bölgeden kaçtığı kaydedildi.

Açıklamada Danimarka merkezli Maersk denizcilik şirketine bağlı kargo gemisinden gelen tehlike çağrısının ardından USS Eisenhower ve USS Gravely’den havalanan helikopterlerin, teknelerden açılan ateşe savunma amaçlı karşılık verdikleri kaydedildi.

Denizcilik şirketinden yapılan açıklamada olay teyit edildi, mürettebatın güvende olduğu ve gemide yangın çıkmadığı kaydedildi.

Yemen’deki Husi militanları Filistinliler’e desteklerini göstermek için son dönemde Kızıldeniz’de gemilere saldırılarını arttırmış durumda.

Türkiye’de de temsilciliği bulunan Maersk olay sonrası Kızıldeniz’deki bütün faaliyetlerini 48 saatliğine askıya aldı.