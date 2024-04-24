Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby: "Tabi ki genel anlamda toplu mezar görüntüleri derin şekilde endişe verici, ancak şu anda bu haberleri onaylayacak herhangi bir şey yok elimde"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail'in geri çekilmesinin ardından bulunan toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturmaya taraf olmadığını ve bu mezarlarla ilgili soruşturma konusunda İsrail'e güvendiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durum ve Han Yunus'ta ortaya çıkan toplu mezarlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Patel, 300'den fazla Filistinlinin bulunduğu toplu mezarla ilgili olarak ABD'nin İsrail'le nasıl bir süreç yürüttüğü konusunda Tel Aviv'le yakın irtibat halinde olduklarını söyledi.

"Bu konudaki haberleri gördük ve İsrail hükümetinden de daha fazla bilgi ve detay istedik." diyen Patel, "İsrail hükümetinin güvenilir bir kaynak olduğuna ve bizi bu konuda aydınlatacağına inanıyor musunuz?" şeklindeki soruya da, "Evet güveniyoruz." yanıtını verdi.

- Kirby'den "toplu mezar görüntüleri endişe verici" açıklaması

Aynı konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de söz konusu haberleri yeni gördüğünü ve konuyla ilgili hemen İsrail tarafıyla irtibata geçtiklerini söyledi.

Kirby, "Tabi ki genel anlamda toplu mezar görüntüleri derin şekilde endişe verici, ancak şu anda bu haberleri onaylayacak herhangi bir şey yok elimde." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu toplu mezarlarla ilgili ABD'nin soruşturma başlatması veya dahil olmasının mümkün olmadığını belirten Kirby, İsrail'in yapacağı soruşturmayı takip edeceklerini söyledi.

İsrail ordusunun aylar süren saldırı ve işgalinin ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştı.

İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetimi, söz konusu toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturma yapılmasına karşı çıkmış ve bu konuda İsrail yönetiminin yürüteceği soruşturmaları kabul edeceğini belirtmişti.

- "Gazze'de görevini yapan gazeteciler korunmalı" mesajı

Öte yandan Patel, Gazze'de çok sayıda gazetecinin İsrail tarafından öldürüldüğü ya da darbedildiği ve bu durumun ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 İnsan Hakları Raporu'na da aynı şekilde yansıdığı şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi:

"Aslında tüm ülkelere aynı mesajı iletiyoruz, gazeteciler korunmalı. Onlar önemli bir görev icra ediyor, özellikle kamuoyuna bilgi ulaştırabilmek için zorlu (savaşın olduğu) sahalarda neler olduğuna onlar ışık tutuyor. Mesela Gazze gibi, insanları bilgilendirmek için kritik bir iş yapıyorlar. Dolayısıyla tüm gazeteciler ve basın mensupları kesinlikle korunmalı."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, insan hakları raporuyla ilgili dünkü açıklamasında, Gazze'de "eşi görülmemiş sayıda" gazetecinin öldürüldüğünü veya darbedildiğini ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına sıklıkla ilettiklerini belirtmişti.

Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf, geçen aralık ayında İsrail askerlerince şiddetli şekilde darbedilmiş, hastaneye kaldırılan Haruf ile ilgili çeşitli uluslararası medya ve basın yayın birlikleri kınama yayımlamıştı.

- "ABD, İsrail ile koordinasyon halinde yardımları artırıyor"

Öte yandan brifinge katılan ABD'nin Orta Doğu İnsani İşler Özel Temsilcisi David Satterfield, ABD'nin son birkaç haftada İsrail'in Gazze'ye giren yardımların önünü açması konusunda ciddi çaba gösterdiğini söyledi.

Satterfield, son haftalarda Gazze'nin hangi bölgelerine ve ne şekilde daha fazla insani yardım ulaştırıldığını anlatırken, "Gazze'ye üç hafta öncesine göre daha fazla yardım ulaşıyor mu, ulaşıyor. Peki yeterli mi değil. Bunları artırmalıyız." şeklinde konuştu.

"İsrail sivil kayıplarını minimize etmek için gereken tüm adımları atmalı. Sivilleri korumak sadece ahlaki bir yükümlülük değil aynı zamanda stratejik bir önceliktir." diye konuşan Satterfield, halen uzlaşılamayan ateşkes anlaşması konusunda ise Hamas'ı suçladı.

Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılabilmesi konusunda bir çatışmasızlık mekanizması üzerinde çalıştıklarını anlatan Satterfield, bu mekanizmanın şu an ne aşamada olduğu sorusuna, "Bu, şu an devam eden bir süreç, burada kalkıp buna bir puan veremem ama devam eden bir süreçten bahsediyoruz." yanıtını verdi,