Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaştırılabilmesi için acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Michel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Gazze'de çaresizce insani yardım beklerken masum sivillerin öldürülmesi karşısında şoke oldum ve iğrendim." ifadesini kullandı.

Derhal bağımsız bir soruşturma başlatılması ve saldırının sorumlularının hesap vermesi çağrısında bulunan Michel, "(Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) UNRWA gibi uygun şekilde finanse edilen uzman kuruluşlar tarafından sağlanan insani yardımın sivillere erişmesine izin vermek için acilen ateşkese ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de olayın araştırılması ve şeffaflığın sağlanmasını istemiş, Gazze'ye insani yardımın erişmesi gerektiğini kaydetmişti.

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri, bombalayarak ve ateş açarak hedef almış; saldırıda 112 kişi hayatını kaybetmiş, 760 kişi yaralanmıştı.