Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri yanı sıra yerel yönetim makamlarının seçilmesi için 9 Haziran’da yapılacak seçimlerde oy kullanmak için yaklaşık 26 bin yeni seçmenin ilk kez kayıt yaptırdığı ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Elikkos İlias konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada seçmen listelerine kayıt sürecinin salı günü gece yarısı sona erdiğini ve 3 Ocak’tan 2 Nisan’a kadar seçmen listelerine ilk kez kayıt olmak için toplam 25 bin 914 başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Bu başvurulardan 12 bin 868’inin “Kıbrıs vatandaşları” tarafından daimî seçmen listesine kaydolmak için yapıldığını yazan gazete, başvurulardan 860’ının 25 yaşına kadar olan kişiler tarafından internet üzerinden elektronik ortamda yapıldığını, 103 başvurunun da Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler tarafından yapıldığını belirtti.

Yerel yönetim seçimleriyle alakalı olarak Avrupa vatandaşlarıyla ilgili özel seçmen listesi konusunda ise İlia, Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren diğer AB üyesi devletlerin mensupları tarafından bu listeye 10 bin 416 başvuru yapıldığını ifade etti.

Gazete Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin seçilmesiyle alakalı olarak Avrupa vatandaşları tarafından özel seçmen listelerine 2 bin 900 başvuru yapıldığını da ekledi.