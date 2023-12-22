Bu yıl 10’uncusu düzenlenen iki toplumlu inovasyon paneline KKTC’den ve Güney Kıbrıs’taki özel okullarda okuyan, 15-18 yaş arası 64 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Lefkoşa’nın Rum kesimindeki POED binasında, “Junior Achievement-Kıbrıs”ın ev sahipliğinde 15 Aralık’ta düzenlenen panelde, girişimcilik ruhunu teşvik, girişimcilik ve inovasyon alanındaki yeteneklerin geliştirilmesini hedeflendi.

Bu çerçevede 5-6 kişilik gruplara ayrılan öğrencilerden, tam sürdürülebilir bir gıda girişimi kurmak için dikkate almaları gereken ana yönleri ve parametreleri bulmaları, girişim faaliyetlerinin ekonomi döngüsü ilkelerine uygun olmasını sağlayarak işletmelerini planlamaları istendi. Öğrencilerden, diğer katılımlarla da iş birliği yaparak Kıbrıs’ta ve uluslararasında uygulanabilecek yenilikçi ürün, hizmet veya çözüm üretmeleri istendi.

Öğrenci gruplarının oluşturduğu girişimlerin puanlandığını kaydeden gazete, birinciliği Alara Alyn Saruhan, Clara Leonie Haan, Asya Beyaz, Haralambos Stilianu, Anastasia Haciyannaku ve Jack Kotecha’dan oluşan “Saveats şirketi”nin kazandığını bildirdi.

Habere göre ikinciliği alan “FruitPlus şirketinde” Olcay Çangar Erin, Stefani Sotiriu, Stalena Nikolau, William Grochocki ve Dora Beyaz, üçüncülüğü kazanan “Ultra-Wasteless şirketinde” ise Emir Ergun, Emre Ertepınar, Aleksander Agroskin, Sezgin Efendi ve Katerina Pavlu yer aldı.

Gazete birinciliği kazanan gruba ExonMobil şirketi tarafından ödül verildiğini, grubun Junior Achievement Austria’nın organizatörlüğünde Viyana’da eğitim deneyimi sunulacağını yazdı.