Araştırmacılar, genç yetişkinlerde hızlanan biyolojik yaşlanmanın, 50 yaş altındaki kişilerde kanser vakalarının neden arttığını açıklayabileceğini söyledi.

50 yaş altındaki hastalarda teşhis edilen kanser vakaları 1990'la 2019 arasında dünya çapında yüzde 24 arttı ve artmaya devam ediyor.

Nature Medicine adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada bilim insanları, Birleşik Krallık (BK) biyobankasından 154 bin 169 ve ABD'den 10 bin kişiyi inceledi.

Bulguları, hızlanmış biyolojik yaşlanmanın "özellikle erken başlangıçlı akciğer kanseri, kolorektal kanser ve rahim kanseri olmak üzere, daha genç yaşlarda birden fazla kanser geliştirme riskinin yükselmesiyle" bağlantılı olduğunu gösterdi.

Kronolojik yaştan farklı olan ve vücudun ne kadar iyi çalıştığını yansıtan biyolojik yaş, beslenme düzeni, egzersiz, çevre ve genel sağlık gibi faktörlerden etkilenebilir.

Biyolojik yaşı belirlemek için araştırmacılar, kişinin vücudunun yaşına göre beklenenden "daha yaşlı" veya "daha genç" görünüp görünmediğini tahmin etmek adına kan örnekleri ve diğer sağlık verilerinden elde edilen bilgileri kullandı.

Kan şekeri kontrolü, iltihaplanma ve bağışıklık sistemi fonksiyonu gibi unsurları yansıtan 9 rutin kan testi sonucunu birleştiren PhenoAge adlı yerleşik bir algoritmadan yararlandılar.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde cerrahi ve tıp doçenti olan Dr. Yin Cao şunları söyledi:

Biyolojik yaşlanma yalnızca kaç yaşında olduğunuzla ilgili değil. Vücutta hücresel ve moleküler düzeyde biriken yıpranmayı yansıtıyor.

Bu, kronik iltihaplanma, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hücrelerde zamanla oluşan hasar gibi hücre ve dokuların işleyişini etkileyen değişiklikleri içerebilir.

İltihaplanma ve DNA hasarı gibi "yıpranma belirtileri", sağlıksız yaşam tarzları veya kirleticilere maruz kalma nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

Proteomik yaklaşımlar kullanarak organlara özgü yaşlanma ölçümlerini inceleyen ekip, bağışıklık sistemi yaşlanmasıyla erken başlangıçlı akciğer kanseri arasında, ayrıca yağ dokusu yaşlanmasıyla erken başlangıçlı kolorektal kanser arasında bağlantılar buldu.

Araştırmada yer alan Dr. David Scott şunları söyledi:

Dünya genelinde erken başlangıçlı kanserlerin artışını neyin tetiklediğine dair halihazırda kesin bir cevabımız yok. Ancak bu gibi çalışmalar, kanserin sadece bireysel hücrelerdeki değişikliklerden değil, vücutta meydana gelen daha kapsamlı değişikliklerden de etkilenebileceğini göstererek, büyük resmi görmemizi sağlıyor.

Bu bulgular, hızlandırılmış biyolojik yaşlanmanın, yaşam tarzlarımızın ve çevremizin vücut üzerindeki birleşik etkisini zaman içinde yansıtabileceğini ve bazı kanserlerin neden genç nesillerde daha erken ortaya çıktığını açıklamaya yardımcı olabileceğini düşündürüyor. Yalnızlık Alzheimer riskini artırıyor İçeriği Görüntüle

Bu çalışma, BK Kanser Araştırmaları ve Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından finanse edilen, kanserle ilgili büyük zorluklar adı verilen küresel bir girişim kapsamında gençlerde artan kanser vakalarını araştırmak üzere kurulan Team Prospect'in bir parçasıydı.