Lefkoşa’da, Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar Bölgesi’nde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmada, tümünün de yaşları 18 olan dört genç tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Bölgesi’nde geçen yıl eylül ayı ile 1 Mart arasındaki altı aylık sürede bir iş yerine ait etrafı tellerle çevrili arazide muhafaza edilen muhtelif markalardaki araçlar üzerinde monteli oto parçaları ile kablolar çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.P.(E-18), M.R.(E-18), A.S.(E-18), ve A.H.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması devam ediyor.