Akıncılar köyünde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği 16’ncı Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı yapıldı.

Kortejle başlayan etkinlikte bando konseri, folklor ve dans gösterileri yer aldı.

-Karavezirler: “Akıncılar bizim için çok önemli”

Gösterilerin ardından konuşan Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler Akıncılar’ın hem kendisi için hem de belediye meclis üyeleri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kiracıköy sınır kapısının açılması için kendilerine sözler verildiğini ancak yerine getirilmediğini belirten Karavezirler, Limya ve Kiracıköy sınır kapısının açılması için gerekeni yapacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Karavezirler, Ercan Havaalanı’ndan Akıncılar’a giden yolun bir kısmının sıkıntılı olduğunu ve en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini de kaydetti.

-Özdenefe: “Akıncılar tarihsel ve kültürel olarak önemli”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise Akıncılar’ın tarihsel ve kültürel olarak önemli olduğunu söyledi.

Özdenefe, “Köyden göç edilmemesi ve eski büyük günlerine dönmesi için yapılabilecekler vardır. Biz CTP olarak her zaman geçiş kapılarının açılması için öncülük ettik. Kapıların açılması için her şeyi yapacağız. Bu önemli ve elzemdir” dedi.