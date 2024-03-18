Matabeleland Kuzey bölgesi sakini Thulani Bhebhe: "Bir felaketle karşı karşıyayız. Yaşanan bu son kuraklık nedeniyle artık büyükbaş hayvanım kalmadı"

Zimbabve'de, El Nino hava olaylarının etkisiyle artan sıcaklık sonucu ortaya çıkan kuraklık, halkın önemli geçim kaynaklarından büyükbaş hayvanların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Ülkenin Matabeleland Kuzey bölgesinde yaşayan Thulani Bhebhe, AA muhabirine, El Nino hava olaylarının ve iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklığın yol açtığı kuraklık nedeniyle sahip olduğu 23 büyükbaşın telef olduğunu ifade etti.

Pek çok sığırın otladığı alanların kuraklık nedeniyle yok olduğunu belirten Bhebhe, otlak alanların aşırı sıcaklar nedeniyle kavrulduğunu, ağaçların ve hayvanlara su sağladıkları küçük barajların kuruduğunu söyledi.

Bhebhe, konuya ilişkin, "Bir felaketle karşı karşıyayız. Yaşanan bu son kuraklık nedeniyle artık büyükbaş hayvanım kalmadı." ifadelerini kullandı.

Sürüsünün tamamını kaybeden Bhebhe, "Başka seçeneğim kalmadı. Sadece, yetkililerin benim gibilere tekrar sürü sahibi olma imkanı verecek bir çözüm bulmalarını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bhebhe, sürüleri telef olmaya devam eden köylülere, yetkililer tarafından henüz yardım sağlanmadığını kaydetti.

Yaban Hayatı Koruma Uzmanı Tinos Malaba da köylülerin neredeyse her gün ölü yabani hayvanlara denk geldiğini, bu hayvanların kuraklık nedeniyle gittikçe azalan su kaynakları ve otlak alanları ararken öldüğünü belirtti.

Hayvancılık ve Veterinerlik Hizmetleri Kurumuna göre de Kasım-Aralık 2023'te Zimbabve'de kuraklığın etkisini artırmasının ardından 7 bin büyükbaş hayvan telef oldu.

Zimbabve Parkları ve Yaban Hayatı Yönetim Kurumu (Zimparks) Sözcüsü Tinashe Farawo ise kuraklığa yenik düşen yabani hayvanlara ilişkin sayı belirtmeyerek "Bu vakaları henüz kayıt altına almadık." dedi.

- Ülkedeki büyükbaş sayısı gün geçtikçe azalıyor

Son beş yılda Zimbabve'de 500 binden fazla büyükbaş, kene kaynaklı bulaşıcı hastalıklar ve kuraklık nedeniyle telef oldu.

Kuralık ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayvanlarını yitiren yerel halk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2024 için ayrılan 2,7 milyon dolarlık fonun henüz kendilerine yansıtılmadığını ileri sürdü.

Zimbabve hükümeti, 2023 Aralık'ta, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kuyulara yapay olarak su sağlamaya yönelik program başlatmıştı.

Halihazırda 5,6 milyon büyükbaşa sahip ülkede, El Nino kaynaklı kuraklık nedeniyle bu sayının her geçen gün azaldığı belirtiliyor.

Ülkedeki öncelik büyükbaş hayvanları koruma altına almak olduğu için yaban hayatta susuzluk ve kuraklık nedeniyle meydana gelen hayvan ölümleri fark edilmiyor.