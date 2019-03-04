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Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü!

Aksaray'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M. iddiaya göre yanında telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşı Ferzat Navsandı'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan Nasır M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü!

Aksaray'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M. iddiaya göre yanında telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşı Ferzat Navsandı'yı bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan Nasır M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:04
Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü!

Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı.Olay, saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Nasir M., cep telefonuyla konuşarak, sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı da, telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine, sesi kısması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Nasir M., yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi. 

Polis, görgü tanıklarının iki arkadaşın yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında tartıştıklarını ve ardından Nasir M.'nin peşinden koşarak Navsandı'yı bıçakladığını söylemesi üzerine Nasir M.'nin yakalanması için çalışma başladı. Nasir M.'nin Aksaray, kent merkeziye veya otobüsle başka şehre gitme ihtimaline karşı, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen Nasir M.'nin izine 

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