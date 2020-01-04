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Yedi yaşındaki çocuk Airpods yuttu

Yedi yaşındaki çocuk, kendisine hediye olarak verilen AirPods’un bir tekini yanlışlıkla yuttu. Kazanın ardından çocuk ve annesi soluğu acil serviste aldı

Yedi yaşındaki çocuk Airpods yuttu

Yedi yaşındaki çocuk, kendisine hediye olarak verilen AirPods’un bir tekini yanlışlıkla yuttu. Kazanın ardından çocuk ve annesi soluğu acil serviste aldı

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:33
Yedi yaşındaki çocuk Airpods yuttu

ABD’nin Georgia eyaletinde yedi yaşındaki erkek bir çocuk, AirPods’un bir tekini yanlışlıkla yuttu. Aile yaşananların ardından soluğu hastanede aldı.

7 yaşındaki çocuğun annesi Kiara Stroud, oğlunun AirPods'u yutacağını düşünmediğini söylerken anneleri, çocuklarına böyle bir hediye almalarının tehlikeleri hakkında uyardı. Stroud, çocuğunun kulaklıkların uzun kısmını bir süre ağzında tuttuğunu ve yanlışlıkla yuttuğunu belirtti.

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Küçük çocuğun AirPods’u yutması, Atlanta Egelston Çocuk Hastanesi’nde görev yapan doktorları da şaşırttı. X-Ray görüntüsünü ardından AirPods'taki metal parçalar tespit edildi ve çocuğun kulaklığı yuttuğu doğrulandı. Kulaklık, çocuğun göğüs kafesinin altında yer alıyordu. Doktorlar, çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını ve çocuğun AirPods'u kendi başına doğal yollarla çıkaracağını söyledi.

Anne, çocuğunun "Anne telefonumu istemiyorum. Telefonumun yanında olmak istemiyorum, onun telefonuma bağlanmasını ve müzik çalmasını istemiyorum." dediğini söyledi.

AirPods harika bir hediye olsa da küçük yaştaki çocukların elinde tehlikeli olabiliyor. Yaşananlar da Apple AirPods’un küçük çocuklar için çok uygun bir ürün olmadığını gözler önüne seriyor.

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