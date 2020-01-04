banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
297.301
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8121
EURO
6.6697
Lefkoşa'da park kavgası kanlı bitti
KÜREK İLE DEHŞET SAÇTI
Dikkat yolda çökme var!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Lefkoşa’da park kavgası!
LEFKOŞA'DA PARK KAVGASI!
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Sık kullanılan 5 aldatma bahanesi

Öncelikle ne olursa olsun aldatmak kötüdür ve bahanesi olamaz.

Sık kullanılan 5 aldatma bahanesi

Öncelikle ne olursa olsun aldatmak kötüdür ve bahanesi olamaz.

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:23
Sık kullanılan 5 aldatma bahanesi

Bazı insanlar aldatmayı bir oyun olarak görüp her ilişkisinde bu yönteme başvururlar. İlişkinizden memnun değilseniz, başka insanların canını yakmak yerine farklı bir aşka yelken açmalısınız. İşte aldatmayı alışkanlık haline getiren insanların sıkça kullandığı 5 bahane.

Online aldatma, aldatma sayılmaz

Cinsel içerikli filmler bu konuya dahil değil. Ancak partneriniz gerçek bir kişiye online olarak çıplak fotoğraflarınızı gönderiyorsa bu durum aldatmaya girer.

Partnerinizin çevrimiçi olarak böyle bir şey yaptığını öğrendiğinizde, onun için yeterince iyi olmadığınızı hissedebilirsiniz. Partnerinizi düzgün bir şekilde memnun etmediğinizi ve gerçekten berbat olduğunu hissedebilirsiniz. 'Onlar sadece internet eğlencesi' olsa bile, hiç kimse bu tür bir şey yaşamak zorunda değil.

İhmal edilmiş hissediyorum

Kendi ilişkinizde ihmal edilmiş hissediyorsanız ve yine de aldatmak istemiyorsanız, ayrılmış olmanız gerekir. Partnerinizle yaşadığınız sorunları konuşmuş olmalısınız. Aldatmak bu durumda bir çözüm değildir.

banner317
Partnerinizin sizi aldattığını keşfettiğinizde bunun sizin yüzünüzden olduğunu söyleyebilir. Ancak onlara inanmayın. Aldatmak istedikleri için aldattılar.

Sadece benlik saygımı artırmam gerekiyordu

Sizi önemseyen birini aldatmak özsaygınızda artışı sağlayacaksa, aklınız baya karışmış demektir. Partnerinizin sizi aldattığını öğrendiğinizde, ilişkinizde yapmanız gereken şeyleri yapmıyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayabilir.

Partnerinizin bu anlamda nasıl hissettiğinden sorumlu değilsiniz. Özsaygısında artışı isteyebilir, ancak bu yaptıkları doğru değildir. Onları aldatmak bir özgüven artışı olsaydı, ne kadar ileri gideceklerini tahmin edebiliyor musunuz?

Kendimi tutamadım

Evet yapabilirdiniz. Aldatmak zorunda değildiniz. Kimse kafanıza silah dayamadı sonuçta.

Partnerinizin sizi aldattığını öğrendiğinizde, duymak istediğiniz son şey 'Kendimi tutamadım' olacaktır. Partneriniz yapmak istediği şeyi yaptı ve bunu mazeret olarak sundu.

Siz ve partneriniz aldatma noktasına geldiyseniz öncelikle kendinizde bir şeyler aramanız gerekir. Eğer kalmak istemiyorsanız, zorunda da değilsiniz. Aldatmak ilişkiyi mahvedebilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedi yaşındaki çocuk Airpods yuttu
Yedi yaşındaki çocuk Airpods yuttu
Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi
Barınağa giden kedi yavru köpekleri evlat edindi
Aldığı iki bilete de ikramiye isabet etti!
Aldığı iki bilete de ikramiye isabet etti!
Yalnız olmanın 7 acı nedeni
Yalnız olmanın 7 acı nedeni
Bu otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular
Bu otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular
Kilo aldığını düşündü, karnından yaklaşık 7 kilo kitle çıktı
Kilo aldığını düşündü, karnından yaklaşık 7 kilo kitle çıktı
5 bin 700 yıl önce yaşamış kadının genetik şifresi çözüldü
5 bin 700 yıl önce yaşamış kadının genetik şifresi çözüldü
Katliam yapacaktı
Katliam yapacaktı
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdü
Bilim insanları uzun yaşamın sırrını çözdü
İklim değişikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor
İklim değişikliği çocukların sağlığını tehdit ediyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim