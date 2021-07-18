Rober Hatemo: "Evlenmeye hazırım"

9 günlük bayram tatilinin ilk gününde Bodrum Azka Sahne’de şarkılarını seslendiren Rober Hatemo, hareketli şarkıları ile sevenlerini coşturdu. Azka Otel’deki konserde tatilciler Rober Hatemo'nun şarkılarıyla eğlendi.

Kimi zaman şarkılarıyla misafirlerine duygusal anlar yaşatan Rober Hatemo, “Ben bile kendimi unuttum pandemi sürecinde. 1,5 sene oldu evde otur otur. Ben bile Rober Hatemo olduğumu unuttum. Bol bol spor yaptım, yemek yaptım. Artık evlenmeye hazırım” dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hatemo, zaman zaman sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Hatemo, sahneden inerken dönüp bir şarkı daha söyleyerek konserini sonlandırdı.