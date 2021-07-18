banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
banner376

Rober Hatemo: "Evlenmeye hazırım"

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, Bodrum'da yaz konserlerinde sahne aldı. Hatemo, hayranlarına evlenmeye hazır olduğunu açıkladı.

18 Temmuz 2021 Pazar 18:28
Rober Hatemo: "Evlenmeye hazırım"

9 günlük bayram tatilinin ilk gününde Bodrum Azka Sahne’de şarkılarını seslendiren Rober Hatemo, hareketli şarkıları ile sevenlerini coşturdu. Azka Otel’deki konserde tatilciler Rober Hatemo'nun şarkılarıyla eğlendi.

banner341
Kimi zaman şarkılarıyla misafirlerine duygusal anlar yaşatan Rober Hatemo, “Ben bile kendimi unuttum pandemi sürecinde. 1,5 sene oldu evde otur otur. Ben bile Rober Hatemo olduğumu unuttum. Bol bol spor yaptım, yemek yaptım. Artık evlenmeye hazırım” dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hatemo, zaman zaman sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Hatemo, sahneden inerken dönüp bir şarkı daha söyleyerek konserini sonlandırdı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
740 bin kanser hastasında alkol etkisi görüldü
740 bin kanser hastasında alkol etkisi görüldü
"Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı!
"Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı!
Yeşilçam'ın usta yönetmeni hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta yönetmeni hayatını kaybetti
Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış
Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum
Görünüşüyle 20'lik kızlara taş çıkaran tasarımcının yaşını duyan şoke oluyor
Görünüşüyle 20'lik kızlara taş çıkaran tasarımcının yaşını duyan şoke oluyor
Koşarak kanseri yendi
Koşarak kanseri yendi
Bu piyanonun tuşları kayısıdan
Bu piyanonun tuşları kayısıdan
Hayvanat bahçesindeki hayvanlar da aşı olmaya başladı
Hayvanat bahçesindeki hayvanlar da aşı olmaya başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim