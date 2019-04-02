banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93889
ALTIN
230.693
DOLAR
5.5727
STERLİN
7.2707
EURO
6.2418
Taksici üç gün daha tutuklu kalacak
TAKSİCİ ÜÇ GÜN DAHA TUTUKLU...
Çocuğu taciz etti
ÇOCUĞU TACİZ ETTİ
Cani koca kabul etmedi!
CANİ KOCA KABUL ETMEDİ!
Karşıyaka’da bir kişi evinde ölü bulundu
KARŞIYAKA’DA BİR KİŞİ EVİNDE ÖLÜ...
banner306

Neden yaşlandıkça zaman hızlanıyormuş gibi gelir?

Duke Üniversitesi’nden bir bilim insanı yaşlandıkça neden zamanın daha hızlı aktığını ve çocukken günlerin neden sonsuz gibi uzun geldiğine ilginç bir açıklama getirdi.

Neden yaşlandıkça zaman hızlanıyormuş gibi gelir?

Duke Üniversitesi’nden bir bilim insanı yaşlandıkça neden zamanın daha hızlı aktığını ve çocukken günlerin neden sonsuz gibi uzun geldiğine ilginç bir açıklama getirdi.

02 Nisan 2019 Salı 09:46
Neden yaşlandıkça zaman hızlanıyormuş gibi gelir?

Duke Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği’nden Prof. Adrian Bejan ,bu temporal farklıların yaşlandıkça düşen görüntü alma ve işleme hızından kaynaklandığını düşünüyor.

Bu teori ilk kez 18 Mart’ta European Review dergisinde yayınlandı. “İnsanlar gençliklerinde yaşadıkları günlerin sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geldiğini sıklıkla hatırlarlar. Bu tecrübelerin daha derin veya anlamlı olduğu anlamına gelmez, yalnızca hızlı bir ateşlemeyle işlendiğini gösterir,” diyor Bejan. Prof. Bejan bu fenomeni insan vücudunda yaşlanmayla beraber yaşanan fiziksel değişimlerle ilişkilendiriyor.

Olgunlaştıkça sinir ve nöron ağları dallanır, boyut ve kompleksliğe ulaşarak  birbirinin içinden geçerek uzun sinyal yolları oluşturur. Aynı zamanda bu yollar yaşlanmaya başladıkça bozunmaya da başlar ve elektrik sinyallerine daha fazla direnç göstermeye başlar. Bu fenomen ise yaşlanmayla beraber yeni bilişsel görüntülerin alım ve işlem hızının düşmesine neden olur.

Bu kanıt olarak yetişkin ve çocukların göz hareketi sıklığıyla ilişkilendirilebileceğini belirtiyor Prof.Bejan. Çünkü çocukları göz hareketleri daha sık olduğundan daha fazla bilgi  alımı ve entegresi gerçekleşiyor. Son olarak,  yaşlı insanlar aynı süre içinde daha az görüntü işliyor, bu nedenle zaman daha hızlı geçiyor gibi geliyor. “İnsan zihni algılanan görüntüler değiştiğinde zamanın değiştiğini algılıyor. Şimdiki zaman geçmişten farklıdır çünkü mental görüş değişir,vücut saatinden değil. Gençken günler daha uzun sürer, çünkü genç zihni yaşlı zihnine oranla bir günde çok daha fazla görüntü alır,” diyor Bejan

(Gerçek Bilim)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borçlardan kurtulmak zihinsel becerilerimizi artırıyor, kaygıyı azaltıyor
Borçlardan kurtulmak zihinsel becerilerimizi artırıyor, kaygıyı azaltıyor
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
PUBG oyuncuları İstanbul'da buluşuyor!
PUBG oyuncuları İstanbul'da buluşuyor!
Larnaka’da bir Kıbrıslı Türk kendini yakmaya çalıştı
Larnaka’da bir Kıbrıslı Türk kendini yakmaya çalıştı
Grip virüsü küçük Esin’i felç etti
Grip virüsü küçük Esin’i felç etti
11 aylık bebek feci şekilde can verdi!
11 aylık bebek feci şekilde can verdi!
Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü!
Yüksek sesle müzik dinleyen arkadaşını öldürdü!
Anne babaların yaşadığı uykusuzluk hayatın 6 yılını etkiliyor
Anne babaların yaşadığı uykusuzluk hayatın 6 yılını etkiliyor
Korku filmleriyle ilgili ilginç araştırma
Korku filmleriyle ilgili ilginç araştırma
Ne kadar acı yiyebilirsiniz? İşte dünyadaki en acı 10 biber türü
Ne kadar acı yiyebilirsiniz? İşte dünyadaki en acı 10 biber türü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim