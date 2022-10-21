Kendini şarj etmenin 4 yolu

“Çoğumuz dinlenmeyi tembellik olarak görüp dinlenmek için kendine izin vermiyor. Yine çoğumuz dinlenmek için neler yapılması gerektiğini bilmiyor. Hafta sonları televizyon karşısına geçip şiddet içerikli diziler, filmler seyretmeyi ya da sosyal medyada zaman geçirmeyi dinlenmeye yönelik aktiviteler olarak görüyoruz örneğin. Telefonlarımızı şarj etmeye gösterdiğimiz özeni kendimizi şarj etmek için de göstermeliyiz”diyen Psikolog Rana Kutvan verimli bir şekilde dinlenmeye yönelik önerilerini bizlerle paylaştı.

Farkındalıklı bir şekilde dinlenmeye niyet edin: Bir gününüzü sadece dinlenmeye ayırın. Güne başladığınız andan itibaren farkındalıklı bir şekilde dinlenmeye niyet edin. Bugün hem zihinsel, hem bedensel hem de ruhsal dinlenme gününüz. Gününüzü farkındalık içinde geçirmeye çalışın. Örneğin duş alırken dikkatinizi üzerinizden akıp giden suya verin, kahvaltı yaparken de anda kalarak içtiğiniz çay, ya da kahvenin, ve yediklerinizin tam anlamıyla tadını çıkarın.

Vücudunuzu hareket ettirin: Hareket etmek ve dinlenmek birbiriyle çelişen kavramlar gibi gözükse de spor yapmanın, hareket etmenin ruh, beden, zihin üçlüsüne çok iyi geldiği ve bizi dinlendirdiği tartışılmaz bir gerçek. Derin dinlenme gününüzün mutlaka bir bölümünü spor yapmaya ayırın. İster dışarda yürüyüş yaparak, ya da Yin Yoga gibi yoganın çok dinlendirici olan türünü deneyimleyerek vücudunuzu hareket ettirin.

Sosyal medyayı kullanmayın: Derin dinlenme gününüzde sosyal medyayı kullanmak da yok. Sosyal medyanın güzel yanları var elbet. Ancak herkesin yediğini, içtiğini, gezdiği yerleri paylaştığı sosyal medyanın zihnimiz için yorucu bir tarafı da olduğu hepimizin malumu. En iyisi derin dinlenme günümüzde sosyal medyayı hiç kullanmamak, ve zihnimize o çok hak ettiği dinlenme ortamını sağlamak.

Yönlendirilmiş imgeleme yapın: İngilizcesi “guided imagery’ olan bu teknikle zihnimizi harika bir tatile çıkarabiliriz. İmgeleme Antik çağlardan beri kullanılan bir yöntem. Günümüzde psikolojinin kimi isimleri imgelemeye yönelik yeni uygulamalar ve yaklaşımlar geliştirmişlerdir. Yönlendirilmiş imgeleme zihnimizde canlandırdığımız imajlarla hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza iyi gelme peşinde olan bir yöntemdir. Youtube’da yönlendirilmiş imgelemeye yönelik bir çok video bulabilir ve derin dinlenme gününüzde bu teknikten yararlanabilirsiniz. Bu teknik ilginizi çektiyse çalışmalarında yönlendirilmiş imgelemeye yer veren psikologlardan da destek alabilirsiniz. Unutmayın bedenimizi istediğimiz kadar dinlendirelim, eğer mindfulness yaklaşımının çıkış noktası Budizm’de sık sık lafı geçen zihnimizdeki o daldan dala konan maymunlara söz geçiremiyorsak, yani zihnimizi dinlendiremiyorsak kendimizi tam anlamıyla dinlenmiş hissedemeyiz. O halde bedensel dinlemeye olduğu kadar zihinsel dinlenmemize de önem vermeli, haftada en az bir günümüzü derin dinlenmeye ayırmalı, kendimizi şarj etmeliyiz