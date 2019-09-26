banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101940
ALTIN
274.359
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9869
EURO
6.1937
Girne'de araçta fuhuş
GİRNE'DE ARAÇTA FUHUŞ
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sahte doktor tutuksuz yargılanacak
SAHTE DOKTOR TUTUKSUZ YARGILANACAK
6 ay hapis yatacak
6 AY HAPİS YATACAK
banner306
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

Kanseri iki kez yenip 62 yaşında yeniden üniversiteli oldu

Kanseri iki kez yenip 62 yaşında yeniden üniversiteli oldu

26 Eylül 2019 Perşembe 22:33
Kanseri iki kez yenip 62 yaşında yeniden üniversiteli oldu

Zonguldak’ta, önce rahim ardından meme kanserine yakalanan 62 yaşındaki memur emeklisi Sibel Kaya, hastalığı yenerek tedavi sürecinde ilgilenmeye başladığı seramik sanatının akademik eğitimini alıyor.

Zonguldak’ta, iki kez kansere yakalanan 62 yaşındaki memur emeklisi Sibel Kaya, hastalığı yendikten sonra tedavi sürecinde ilgilenmeye başladığı seramikle ilgili üniversite sınavını kazanarak akademik eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

Çaycuma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 11 yıl önce emekli olan iki çocuk ve bir torun sahibi Kaya’ya, 2011’de rahim kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisi sırasında kızının tavsiyesiyle nefes terapilerine katılan Kaya, terapistin “Hayattan ne bekliyorsun, ne yapmak istiyorsun?” sorusuna “Seramik” yanıtını verdi. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki seramik kursuna katılan Kaya, burada çalışmalar yaptı.

Kendisini iyi hissettirdiği için seramik sanatıyla ilgilenmeyi sürdüren Kaya, 3 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrendi.

Çalışmalarına ara vermeyen ve tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen Kaya, seramik sanatının akademik eğitimini alabilmek için üniversite sınavına hazırlandı.

banner317
Kaya, Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar Bölümü’nde eğitim görmeye hak kazandı.

Dersleri için haftanın 3 günü ikamet ettiği Çaycuma’dan Gökçebey ilçesine giden Kaya, bu yıl ilkokula başlayan torunu gibi öğrenci sıralarında oturmanın heyecanını yaşıyor.

“İnsanların muhakkak bir hedefi olmalı”

Sibel Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011’den sonra iki kez kanser tedavisi gördüğünü ve zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Bu süreçte nefes terapisiyle tanıştığını anlatan Kaya, “Terapistim bana, ‘Hayattan ne bekliyorsun?’ diye sordu. Ben de o an, ‘Seramik’ dedim. Demek ki seramikle uğraşmak içimde varmış, istemeden dilimden döküldü. Sonrasında Halk Eğitim bünyesinde seramik kursuna katıldım. 5 yıldır çini yapıyorum. Geçen yıl, ‘Bunun akademik eğitimini alacağım’ diye üniversiteye gitmeye karar verdim. Kazandım ve çok mutluyum.” diye konuştu.

Kaya, tedavi sürecinde seramikle uğraşmanın motivasyon açısından kendisine olumlu katkı sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Kemoterapinin etkileri geçtikten sonra salonumu atölye yapmıştım, orada çini, tasarımlar yaptım, ürünlerim var. Bana çok iyi geldi. ‘İnsanların muhakkak bir hedefi olmalı.’ diye düşünüyorum. Hedefsiz yaşam, bir yaşam değil. Benim hedefim de buymuş. Bilmiyordum böyle olduğunu, aslında ‘Özümü gördüm’ diyebilirim. Ben olanı kabul ettim. Hastalık geldi başım üstüne, ben onu yaşadım. Dua ettim. İlaçlarımı alıp, kontrollerimi düzgün yaptıktan sonra, bir de inandıktan sonra hepsi geçiyor. Hastalığı aslında bizler zihnimizde yapıyoruz. Onlarla baş etmek yine bizim elimizde.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neslican Tay hayatını kaybetti
Neslican Tay hayatını kaybetti
İlk yardım ile dünyaya bir yaşam armağan edebilirsiniz
İlk yardım ile dünyaya bir yaşam armağan edebilirsiniz
94 yaşında kanseri yendi
94 yaşında kanseri yendi
Akdeniz'de yer yarıldı
Akdeniz'de yer yarıldı
Canan Karatay'dan 'trans yağ' uyarısı
Canan Karatay'dan 'trans yağ' uyarısı
Akdeniz tropikleşiyor, zehirli balıklar çoğalıyor
Akdeniz tropikleşiyor, zehirli balıklar çoğalıyor
Sosyal medyada fazla kalan çocuklar fevrileşiyor
Sosyal medyada fazla kalan çocuklar fevrileşiyor
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
Tatil dönüşü uyku bozukluğuna dikkat! (Uyku bozukluğu kaza nedeni)
Tatil dönüşü uyku bozukluğuna dikkat! (Uyku bozukluğu kaza nedeni)
‘Milli Piyango biletlerini atmayın’ önerisi
‘Milli Piyango biletlerini atmayın’ önerisi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim