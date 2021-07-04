Görünüşüyle 20'lik kızlara taş çıkaran tasarımcının yaşını duyan şoke oluyor

Yaşlanma duygusu her insan için korkulu bir rüya. Ancak bazı insanlar var ki yıllara meydan okuyarak yaşlanmaya karşı koyuyor. İşte o isimlerden birisi de ikonik tasarımcı Wera Vang.

27 Haziran'da 72 yaşına giren ünlü gelinlik tasarımcısı Vera Wang, yıllara meydan okuyan pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Ünlü tasarımcı, neon sarısı bir elbise ile fotoğraflarda görülürken genç görünüşüyle de hayranlarını yeniden şaşırtmayı başardı.

Wang sosyal medyadan paylaştığı doğum günü görüntüleriyle hayranlarının beğenilerini ve yorumlarını topladı.

Geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan bir röportajda genç görünümünü ara sıra yaptığı egzersizlere, iyi bir uyku programına borçlu olduğunu söylemişti ünlü tasarımcı.

Sportif görünümünü ise gençliğinde yaptığı spora borçlu olduğunu belirten Wang, "Gençliğimde bir atlettim. Amerika Birleşik Devletleri'nde rekabetçi bir patenciydim ve Balanchine Amerikan Bale Okulu'nda dansçıydım" diyerek sportif geçmişini anlatmıştı.

Efsanevi tasarımcı, sadece gösteriş amacıyla ter atmıyor. Antrenmanların aynı zamanda kaygıdan kurtulmak için bir araç olduğunu da söylüyor.

Wang, ayrıca uykunun da çok önemli olduğuna dikkat çekiyor: "Uyku, bir şirketi büyütmenin, iki çocuk yetiştirmenin anahtarıdır. Yani, uyuyamasaydım var olabileceğimi sanmıyorum. Dinlenmem gerekiyordu çünkü bunun bir yenileyici olduğunu hissediyorum."