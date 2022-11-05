Doktor doğumda selfie çekti!

Venezuela'da doğum esnasında selfie çeken doktora tepki yağıyor.

Venezuela’da bulunan bir hastanede, Doğum esnasında ameliyat masasında yatan hastasıyla selfie çeken doktor eleştiri yağmuruna tutuldu. Fotoğrafta diğer doktorların ise doğumla meşgul olduğu görülüyor.

Daily Beast’te yer alan habere göre, Daniel Sanchez adlı doktorun fotoğrafı Instagram hesabından, “Hanımefendi size doğum yaptırabilirim, ancak önce selfie çekmeme izin verin” yazısıyla paylaşmasının ardından, hastanenin doktor hakkında inceleme yürütmesi için imza kampanyası başlatıldı. Binlerce kişinin imzaladığı kampanyada, “Doğum esnasında bilgileri ve rızaları olmadan kadınların veya bebeklerinin fotoğrafını çekmek kesinlikle kabul edilemez ve yasadışı” ifadesi kullanıldı.

Olayın ardından Sanchez’in Instagram hesabını gizli yaptığı öğrenildi.