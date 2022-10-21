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Çocuklarda zeka geliştiren ve zihni açan favori besinler

21 Ekim 2022 Cuma 17:33
Çocuklarda zeka geliştiren ve zihni açan favori besinler

Sağlıklı ve doğru gıdaların tüketilmesi çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini doğrudan etkileyerek, daha başarılı olmalarına yardımcı oluyor. Beslenmenin çocukların fiziksel gelişiminde olduğu gibi zihinsel gelişiminde de belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Tapik, zeka geliştiren ve zihni açan favori besin gruplarını sıraladı.

Başta protein olmak üzere kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, vitamin ve folik asit gibi birçok vitamin ve mineral içeren süt ve süt ürünleri, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Düzenli içilen iki bardak sağlıklı sütün, çocukların günlük mineral ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabildiğinin altını çizen Uzman Dr. Hüseyin Tapik, “Okul döneminde çocukların süt tüketmesi zihinsel faaliyetleri olumlu yönde etkiliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli konu süt elde edilen hayvanların dış ortamlarda ve doğal yemlerle beslenmeleridir” dedi. 

Kuru yemiş ve kuru meyveler zihni geliştiriyor

Beyin sağlığı açısından büyük önem taşıyan ceviz, fındık ve Datça bademi gibi kuru yemişlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Tapik, şöyle devam etti:

“Mineral, besin ve enzim deposu bakımından zengin olan Datça bademi, beynin gelişimini desteklerken, çocukların bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Yalnız Amerikan Pediatri Akademisi’nin de belirttiği gibi çocukların boğazlarına kuru yemiş kaçma riskine karşı kuruyemiş çeşitlerinin 5 yaşından itibaren tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte yöresine özgü mevsiminde hasat edilen, doğal ve organik siyah üzüm, dut kurusu, portakal kurusu, elma kurusu, hurma kurusu ve yerli üretim goji berry gibi birbirinden lezzetleri meyve kuruları da çocuklar için sağlıklı atıştırmalıkların başında yer alıyor. Çocukların gün içinde kaybettikleri enerjiyi ve büyümek için vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinleri karşılamada büyük önem taşıyan kuru meyveler, zengin vitamin, mineral ve potasyum içeriğiyle ön plana çıkıyor."

Mevsimsel meyve ve sebzeler olmazsa olmaz

Vücudun sağlıklı çalışmasına ve hastalıklardan korunmasına yardımcı olan sebze ve meyveler de mutlaka tüketilmesi gereken bir diğer besin grubu... Vitamin ve mineral gereksinimin doğal besin kaynakların alınması gerektiğini altını çizen Uzman Dr. Hüseyin Tapik, “Mevsimsel sebze ve meyveler tüketilerek vücudun vitamin ve mineral ihtiyacı en doğru şekilde karşılanmalı. Kış mevsiminde severek tüketilen ve vitamin deposu olan ıspanak, lahana, karnabahar ve brokoli gibi sebzeler ve ayva, elma, mandalina, portakal ve nar gibi meyvelerin tüketilmesine özen gösterilmeli. Bu ürünlerin organik sertifikalı doğal, sağlıklı ve güvenilir olduğunu mutlaka dikkat edilmeli” dedi. 

Beynin gelişmesine katkı sağlayan favori besin kaynağı yumurta

Yumurtada bulunan A vitamini, D vitamini, kolin, çinko ve demir gibi vitamin ve minerallerin çocukların zihinsel gelişiminde ve bağışıklığın güçlenmesinde önemli yere sahip olduğunu ifade eden Tapik, “Çocuk gelişiminde çok büyük rolü olan lesitin ve kolinin ana kaynağı olan yumurta,  okul çağındaki çocukların beslenmelerinde hafızayı güçlendiren besinlerin başında geliyor. Özellikle içeriğindeki kolin sayesinde, çocuklarda strese bağlı hastalık ve kronik durumların gelişme riskini de azaltabiliyor. Yumurtayı her gün haşlayarak, sebzeli veya peynirli omlet şeklinde ya da yumurtalı ekmek olarak, çeşitli şekillerde pişirerek çocukların sıkılmadan tüketmesi sağlanabilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise tüketilen yumurtanın doğada gezen tavuk yumurtası olduğundan emin olmak” şeklinde konuştu.

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