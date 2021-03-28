Bitcoin (BTC) boşanma sebebi oldu: “Eşim beni terkediyor”

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 60.000 dolar seviyesine kadar çıkması, birçok yatırımcının ciddi kazançlar elde etmesini sağladı.

Tabii ki bu kazançların net bir şekilde elde edilmesi için BTC’lerin satılması gerekiyor. Bazı yatırımcılar ise fiyatın daha da yükseleceğini düşünerek BTC’lerini satmayı reddediyor. Bu durum ise özellikle bir aile için büyük sorunlar yaşattı.

Bitcoin Satışı Yapmadığı İçin Terk Edildi

Bir Reddit kullanıcısı, eşinin kendisini terketmek üzere olduğunu vurguladı. Parking_Meater isimli kullanıcı, “eşim beni Bitcoin yüzünden terk ediyor” başlığı ile belki de sektörde ilk denebilecek bir olayı anlattı.

Kullanıcının iddiasına göre eşi özellikle Bitcoin fiyatı bu ayın başlarında 60.000 doları gördüğünde kendisine elindeki BTC’lerini satması gerektiğini vurguladı. Bu konuda ısrar eden kadına olumsuz yanıt veren kullanıcı, fiyat düşüşü ile ise kavgaların başladığını vurguladı.

Ben bunu reddedince ve fiyat düşünce daha da kızdı. Kız kardeşinin evinde kalmaya gitti ve 60.000 dolarda satış yapmadığım için inanılmaz kızdı. Şu an paraya ihtiyacımız olmadığını ve paramız olduğunu söylesem de dipten tekrar BTC aldığımı görünce delirdi ve bana neredeyse vurdu.

Crypto Compare verilerine göre Bitcoin fiyatı ilk olarak 10 Mart tarihinde 60.000 doların üzerine çıktı. Kullanıcının aktardığı bilgilerle de örtüşen fiyat grafiği, Bitcoin’in oldukça ilginç sorunlara yol açabileceğini gösteriyor.

Buna rağmen BTC’nin 5 yıllık grafiğine bakıldığında uzun süreli BTC yatırımı yapmak sanıldığından çok daha kazançlı olabilir.