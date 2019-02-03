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Bilim insanları kahvaltı efsanesini çürüttü

Avustralyalı bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucu, kilo vermede kahvaltının faydalı olduğuna dair kanıt bulamadı.

Bilim insanları kahvaltı efsanesini çürüttü

Avustralyalı bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucu, kilo vermede kahvaltının faydalı olduğuna dair kanıt bulamadı.

03 Şubat 2019 Pazar 12:39
Bilim insanları kahvaltı efsanesini çürüttü

BMJ dergisinde yayınlanan makalede, araştırma grubu başkanı Flavia Tsikuttini, kahvaltının faydaları hakkındaki iki temel varsayım üzerinde duruyor. Birincisi, erken alınan gıdanın sözde açlık hissini azaltığı ve metabolizmayı hızlandırdığı, ikincisi ise, daha sonraki öğünlerde kalorileri yakmaya yardımcı olduğu.

Bilim insanları, bu varsayımlarla ilgili 1990'dan 2018'e kadar yayınlanan iki bin bilimsel yayının meta analizini yaptı. Konferanslardan alınan özet bilgiler, tekrarlar ve reşit olmayan katılımcılarla yapılan anketler ve çalışmaları keserek 1416 katılımcıdan oluşan 13 çalışmaya indirgedi.

Bu çalışmaların sonuçları incelendikten sonra uzmanlar, kahvaltının zorunlu yemek planına dahil edilmesinin kilo vermek için iyi bir strateji olarak kabul edilemeyeceği tespitine vardı. Araştırmada, kahvaltı eden katılımcıların kahvaltı etmeyenlere göre her gün ortalama 260 kalori fazla aldığı ve kahvaltı etmeyenlerin yaklaşık olarak 0.44 kilogram daha fazla kilo verdikleri görüldü.

Avustralyalı araştırmacı, “1917'den bu yana kahvaltının en faydalı öğün olduğu basında sürekli olarak sunuluyor. Ancak, bunun kilo vermek için iyi bir yol olduğuna dair yeteri kadar kanıt yoktur, özellikle fazla kilolu yetişkinlerde. Düzenli kahvaltı diğer yönlerden yararlı olsa da örneğin, çocuklarda konsantrasyon ve dikkati arttırması gibi, bu tür öneriler bir kilo verme stretejisi olarak düşünülmemelidir. Çünkü ters etki de yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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