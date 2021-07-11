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Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

Çok Güzel Hareketler 2 ile yıldızı parlayan oyuncu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes’le birlikte olan fotoğrafının altına gelen yorumlara tepki gösterdi.

11 Temmuz 2021 Pazar 21:16
Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

Komedi programı Çok Güzel Hareketler 2 ile tanından, şimdilerde ise Camdaki Kız dizisinde Tako karakterine hayat veren Hamza Yazıcı, önceki gün sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı’da görüntülendi. Hamza Yazıcı, sevgilisi ile fotoğraflarına gelen çirkin mesajları ifşa etti.

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Yazıcı, sosyal medya hesabından söz konusu yorumlara, “Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın” tepkisini gösterdi.

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