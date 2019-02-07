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Arılar toplama ve çıkarma işlemi yapmayı öğrendi

Arılar toplama ve çıkarma işlemi yapmayı öğrendi

07 Şubat 2019 Perşembe 17:09
Arılar toplama ve çıkarma işlemi yapmayı öğrendi

Yeni bir araştırmaya göre bal arılarının basit çıkarma ve toplama işlemleri yapmayı öğrenebiliyor. Araştırma sonuçları vücutlarına oranla son derece küçük beyinlere sahip olan bu böcek türünün şaşırtıcı derecede zeki olduğunu ortaya koydu.

Önceki çalışmalarda arıların "sıfır" konseptini anlayabildikleri ve iki grup obje arasında daha küçük olanı algılayabildikleri tespit edilmişti

Son çalışma ise arıların toplama ve çıkarma gibi sayısal işlemleri başarıyla yapmayı öğrenebildiklerini gösteriyor.

Papağanların, şempanzelerin ve yunusların benzeri hesaplamalar yapabildikleri hali hazırda biliniyordu ancak Avustralya'nın RMIT Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve Science Advances adlı bilim dergisinde yayınlanan bu araştırmaya göre matematiğin kullanımı doğada sanılandan çok daha yaygın bir kabiliyet olabilir.

Araştırmacılar sayısal işlemler için dil gerekmediğinin de bu şekilde bir kez daha onaylandığını düşünüyor.

Deneyler nasıl gerçekleşti?
Arılar bir labirentin içine koyuldu ve burada onlara üzerinde renkli cisimler olan küçük kağıtlar gösterildi. Arılar deliği kullanarak bir kutudan diğerine geçtiklerinde karşılarına üzerinde farklı sayıda cisim olan iki adet daha küçük kağıt parçası çıktı.

Toplama çıkarma sembolleri yerine renkler kullanıldı ve arılar doğru sonuçları gösteren kağıtlara doğru uçtuğunda ve dokunduğuna şekerli su ile ödüllendirildiler. Yanlış yanıtlarda ise hoşlarına gitmeyen bir kokuya maruz bırakıldılar.

Yürütülen deneylerde 14 arının her biri 100 defa eğitimden geçirildi. Her eğitimde bir işlem havuzundan tamamen rastlantısal olarak seçilmiş farklı 5 işlem verildi. Eğitimlerini tamamlayan arılar daha sonra farklı iki renk ile 10 defa iki farklı senaryo üzerinden teste tutuldu.

Yüzde 72'ye kadar başarı
Gerçek testler sırasında eğitim sürecinde kullanılmayan rakamlar ve şekiller de kullanıldı. Sonuçlara göre arılar bir senaryoda yüzde 64 ve diğer senaryoda yüzde 72, yani şans faktörünü geride bırakan oranlarla, başarılı oldu.

Araştırmacılar her arının otomatik olarak bu işlemleri yapmadığını ancak eğitimle bunu öğrenebildiklerinin anlaşıldığını belirtiyor.

Yolcular arasında bulunan İsveçli yüzücü Isak Eliasson da SVT'ye yaptığı açıklamada, yolcuların sessizce uçaktan tahliye edilmeyi beklediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Arılar
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