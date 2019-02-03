Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.660
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8322
EURO
5.9804
Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı
YİNE TRAFİK KAZASI
20 yaşındaki genç 1 aydır kayıp
20 YAŞINDAKİ GENÇ 1 AYDIR...
Lefkoşa Çağlayan'da kerpiç bir ev çöktü
LEFKOŞA ÇAĞLAYAN'DA KERPİÇ BİR EV...
Allah'tan emniyet kemeri bağlıydı!!
Allah'tan emniyet kemeri bağlıydı!!
banner282

Anne babalar dikkat! 'Mavi Balina' oyunu...

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Ethem Ay, son günlerde yine intihar haberleriyle gündeme gelen Mavi Balina oyunu hakkında konuşarak "Oyun, çocuklarda bir çeşit hipnoz hali yaratmış olabilir" dedi.

Anne babalar dikkat! 'Mavi Balina' oyunu...

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Ethem Ay, son günlerde yine intihar haberleriyle gündeme gelen Mavi Balina oyunu hakkında konuşarak "Oyun, çocuklarda bir çeşit hipnoz hali yaratmış olabilir" dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 12:04
Anne babalar dikkat! 'Mavi Balina' oyunu...

Geçen günlerde Adana’da intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın Mavi Balinaoyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akdeniz Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan ve hipnoz üzerine çalışmalar yürüten Dr. İbrahim Ethem Ay, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynayan çocuklara birtakım telkinlerin verildiğini ve onların bu telkinlere uymalarının sağlandığını kaydetti.

Kendine ve çevresine küçük ölçekli zararlar vermeleri istenerek başlatılan süreçte, oyuncuların bir süre sonra kendilerini tüm telkinleri yerine getirir halde bulabildiğini aktaran Ay, "Bunun sonucunda telkine bağlılıkları onları intihara götüren süreçle noktalanıyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda telkine yatkınlık, toplumun belli bir bölümünde doğal olarak daha yüksek. Telkine yatkın mizacı olanlarda bu oyunun daha ciddi tehlikelere yol açması mümkün" dedi.

BİLGİSAYAR BAŞINDA HİPNOZ

Hipnozun hayatın her alanında bir şekilde olduğunu ifade eden Dr. İbrahim Ethem Ay, "Bu konuya yıllarını verenlerin tecrübelerinden de edindiğimiz bilgilere göre iletişim aslında başlı başına hipnozdur. Mesele sizin karşınızdakini etkileme gücünüzde yani karşıdakini hipnoza alma kabiliyetiniz yüksekse insanlar sizi takip eder. Bilhassa belli sıkıntıları olan çocukların bu yolla sosyalleşme arzusu içinde olmaları, onları birer kurban haline getiriyor. Bilgisayar başında kendilerine verilen komutları yerine getirirken bir süre sonra her söyleneni kabul eder hale geliyor. Yani adeta bizim ’kritikal faktör’ dediğimiz eleştiri faktörü ortadan kalkıyor. Zihin verilen her komutu sorgulamadan kabul ediyor" diye konuştu.

TELEFON DOLANDIRICILIĞI İLE YÖNTEM OLARAK AYNI

Mavi Balina oyununda yaşananların aslında telefon dolandırıcılığı olayında da geçerli olduğuna dikkat çeken Dr. İbrahim Ethem Ay, "İyi bir üniversite bitirmiş, hayatta iyi yerlere gelmiş pek çok insanın dahi 'O anda boşta bulundum' diyerek paralarını telefon dolandırıcılarına kaptırdığına defalarca şahit olduk. Hatta bunlardan bazıları, bankada kendilerini durdurmak isteyen güvenlik güçlerine mukavemet ediyor ve halen telefondaki kişilerin hipnotik telkinleri onların üzerindeki tesirini devam ettiriyor" dedi.

MODERN ZAMANIN HASAN SABBAH’I

Dr. İbrahim Ethem Ay, "Bu çocukları intihara sürükleyen şey, bir çeşit hipnotik mekanizma olarak düşünülebilir. Mavi Balina oyununun kurucusu Philipp Budeikin, modern zamanın Hasan Sabbahı’dır. Burada uyuşturucu olarak bilgisayar devreye giriyor. Ve bu çocukların intiharı, bu oyunun kurucuları için muhtemelen bir çeşit gövde gösterisi niteliği taşıyor" diye konuştu.

'ÇOCUK PSİKİYATRİSTLERİNDEN YARDIM ALINMALI'

Çocuklarının bu tür bir oyun oynadığını fark eden ebeveynlerin "Benim çocuğuma bir şey olmaz" diye düşünmeden bir uzmana başvurması gerektiğine dikkat çeken Dr. İbrahim Ethem Ay, "Bu oyunun, konunun uzmanları tarafından detaylı araştırılması gerekiyor. Psikiyatristler, çocuk psikiyatristleri, psikologlar hatta sosyologlardan kurulacak bir kurul bu konuyu ele almalı. Hipnoz konusuna yıllarını vermiş değerli hocalarımız var. Onlardan da bu komisyona katkı sağlamak isteyen olursa çok daha verimli sonuçlar elde edilebileceğini düşünüyorum. Çocuklarımızı yalnızca bu tür oyunları yasaklamak suretiyle koruyamayız" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıradışı bir aşk hikayesi
Sıradışı bir aşk hikayesi
Bilim insanları kahvaltı efsanesini çürüttü
Bilim insanları kahvaltı efsanesini çürüttü
Kanser anne-kız hastalığı birlikte yendi
Kanser anne-kız hastalığı birlikte yendi
Kısa erkeklerin uzunlara göre şiddet eğilimi daha fazla
Kısa erkeklerin uzunlara göre şiddet eğilimi daha fazla
9 yaşındaki kız uçakta panik atak geçirmeye başladı – saniyeler sonra anne kabin memurunun kızına ‘özel bir içecek’ getirdiğini gördü
9 yaşındaki kız uçakta panik atak geçirmeye başladı – saniyeler sonra anne kabin memurunun kızına ‘özel bir içecek’ getirdiğini gördü
Görenler şaşkına döndü! 5 ayaklı kuzu…
Görenler şaşkına döndü! 5 ayaklı kuzu…
135 kilodan 67 kiloya düştü
135 kilodan 67 kiloya düştü
Ders çalışmıyor diye babası tarafından öldürüldü, karnesi kahretti
Ders çalışmıyor diye babası tarafından öldürüldü, karnesi kahretti
Boş fabrika binasında kız çocuğuyla çıplak yakalandı
Boş fabrika binasında kız çocuğuyla çıplak yakalandı
Poşet parası vermemek için markete eşekle gitti
Poşet parası vermemek için markete eşekle gitti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim