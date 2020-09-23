Altın Patiler Derneği'nden Denktaş'a teşekkür

Sosyal Medya hesaptan yapılan açıklama şu şekilde;

Geçtiğimiz akşam bizler, Altın Patiler Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Freedom Sanctuary yetkilileri Serdar Denktaş ile sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı konuşmak üzere buluştuk. Hayvan Hakları konusunda yaşadığımız zorlukları, verdiğimiz mücadeleyi anlatma fırsatımız oldu. Can dostlarımızın yaşam hakları adına farkındalık oluşturulmasının ne kadar önemli olduğuna hem fikir olduk. Ve bu bağlamda Serdar bey bizlere destek olmak için ilk adımı bir bağış kampanyası başlatarak attı. Can dostlarımıza gösterdiği sosyal sorumluluk için Serdar beye teşekkür ediyoruz.