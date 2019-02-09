Akşamdan kalma belirtileri içtiğiniz içki sıralamasına göre değişmiyor

Biradan sonra şarap veya şaraptan sonra bira içmenin vücutta farklı sonuçlar doğuracağına inanlardan mısınız?

İçtiğiniz alkollü içkilerin sıralamasının baş ağrısı, mide bulantısı veya baş dönmesi gibi olumsuz etkilerde hiçbir etkisi olmadığı ortaya çıktı.

Alman Herdeke ve ingiliz Cambridge Üniversiteleri birlikte yürüttükleri bir çalışma sonucunda bu gibi inançların tamamen yanlış olduğunu ortaya koydu. Buna göre hangi içkileri hangi sıralamada içerseniz için sonuç aynı oluyor.

'Akşamdan kalmalık' olarak tabir edilen belirtiler aslında kandaki aşırı alkol oranının sıfıra düşmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu fenomen henüz tam olarak anlaşılabilmiş değilse de bilim insanları buna hızlı su kaybı, bağışıklık sistemi reaksiyonu, metabolizmada yaşanan sert değişim veya hormonal değişikliklerin neden olduğunu düşünüyor.

Viski votkadan daha çok etkiliyor

Akşamdan kalmanın belirtilerini daha kötü hale getiren etkenler arasında alkol kadar içkide kullanılan renklendirici ve tatlandırıcılar da var. Bu nedenle örneğin aynı alkol oranına sahip olsa bile viski votkadan daha fazla rahatsızlığa neden oluyor.

Akşamdan kalmalığı hızla giderecek bir çare yok

Yine araştırmalar akşamdan kalma kişilerdeki rahatsızlıklara deva olduğu düşünülen ve kültürden kültüre değişen karışımların da işe yaramadığını gösteriyor.

Araştırma için 90 gönüllü sarhoş edildi

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma 19 ila 40 yaş arasındaki 90 gönüllü ile gerçekleştirilmiş. Üç gruba ayrılan gönüllülerden ilk grup 1,5 litre bira ve sonrasında 4 büyük bardak şarap içti. İkinci grup aynı miktarda ancak ters sıralama ile bu içkileri tüketti. Üçüncü kontrol grubundakiler ise toplam miktara denk gelecek şekilde sadece bira veya şarap tüketti.

Bir hafta sonra gruplar yer değiştirdi ve birbirlerinin deneylerini tekrarladı. Sadece bira veya şarap içenler de kendi aralarında değişiklik yaptı. Takip altında tutulan bu kişiler uyumadan önce hissettiklerini 0 -10 arasında değerlendirdi. Denekler uyandıklarında da hisslerini 'akut akşamdan kalma skalası' olarak bilinen 0-56 puan arasında değerlendirdi.

Ne kadar susuz hissettikleri, yorgun hissettikleri, baş ağrısı ve baş dönmesinin şiddeti, mide ağrısı ve bulantısının yanı sıra kalp ritimleri ve iştahları da değerlendirmelere tabi tutuldu.

Kadınlar da biraz daha şiddetli

İdrar ve kan tahlilleri yapılan bu kişilerin ve grupların hiçbirinin diğerlerine nazaran önemli ölçüde farklı bir deneyim tecrübe etmedikleri ortaya çıktı. Sadece akşamdan kalmalığı kadınların erkeklere oranla biraz daha şiddetli geçirildiği tespit edildi.