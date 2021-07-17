banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
banner376
Flaş Haber
97'si yerel 106 pozitif vaka
Kapat

740 bin kanser hastasında alkol etkisi görüldü

Yeni bir çalışma, alkolün 2020'de dünya çapında 741.000'den fazla kanser vakasıyla bağlantılı olduğunu söylüyor. Bu, geçen yıl teşhis edilen toplam yeni kanser hastası sayısının yüzde 4.1'inden fazlasına denk geliyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:10
740 bin kanser hastasında alkol etkisi görüldü

Araştırmanın detaylarında, erkeklerin alkole bağlı kansere yakalanma olasılıklarının kadınlardan daha yüksek olduğuna da yer verildi. Ayrıca, alkole bağlı kanser riskinin Orta ve Doğu Avrupa ve Asya’daki belirli ülkelerde de arttığına dikkat çekildi.

Araştırma için, yazarlar 2010 yılında dünya çapında alkol kullanımına baktılar. Tanıya kadar 10 yıllık bir gecikme süresi varsaydılar. Daha sonra, geçen yıl kaç yeni vakanın bir tür alkol kullanımına atfedilebileceğini hesapladılar.

ALKOL TÜKETİMİ KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

banner341
Alkol kullanan erkeklerde kanser riski kadınlara göre önemli ölçüde daha yüksek. 741.000 vakanın yaklaşık yüzde 75’i alkol içen erkeklerden oluşuyordu. Araştırmacılar, en yaygın kanserlerin yemek borusu, karaciğer ve memeyi (kadınlarda) içerdiğini söyledi. Mide ve pankreas kanserinin eklenmesiyle kanser teşhisi 2020 için 808.000’in üzerine çıktı.

Yazarlar ayrıca günlük alkol alımı miktarına ve kanser riskini de incelediler. Ağır içicilerin gelecekte kanser teşhisi ile karşı karşıya kalma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldular. Ancak daha az miktarda alkol kullanımı bile kanser gelişimi için bir risk faktörüydü.

Çalışma, az alkol (iki alkollü içecek) tüketmenin orta derecede kanser riski anlamına geldiğini belirtirken, günde 60 grama kadar alkol kullanımını riskli olarak nitelediler.

Çalışmada günde sadece 10 gram alkol içen insanlar bile 10 yıl sonra kansere yakalanma riskiyle karşı karşıya kalındığı görüldü. Çalışmadaki yaklaşık 41.000 vaka, günde sadece bir alkollü içkiden kaynaklanıyordu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı!
"Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı!
Yeşilçam'ın usta yönetmeni hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta yönetmeni hayatını kaybetti
Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış
Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum
Görünüşüyle 20'lik kızlara taş çıkaran tasarımcının yaşını duyan şoke oluyor
Görünüşüyle 20'lik kızlara taş çıkaran tasarımcının yaşını duyan şoke oluyor
Koşarak kanseri yendi
Koşarak kanseri yendi
Bu piyanonun tuşları kayısıdan
Bu piyanonun tuşları kayısıdan
Hayvanat bahçesindeki hayvanlar da aşı olmaya başladı
Hayvanat bahçesindeki hayvanlar da aşı olmaya başladı
Melek İpek, kadınlara seslendi: "Ayaklarının üzerinde dursunlar"
Melek İpek, kadınlara seslendi: "Ayaklarının üzerinde dursunlar"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim