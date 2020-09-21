banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1098
ALTIN
468.772
DOLAR
7.6023
STERLİN
9.8150
EURO
8.9429
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ve üçüncüde…
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
banner376

72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:33
72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
banner337
banner351

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleşti.

Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.

"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü 7 ödüllü "Schitt's Creek" alırken, "Watchmen" de "En İyi Mini Dizi" ödülünün sahibi oldu.

2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:

En İyi Drama: "Succession"

En İyi Komedi: "Schitt's Creek"

banner341

En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, "Succession"

En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, "Euphoria"

En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek"

En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Morning Show"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"

En İyi Mini Dizi: "Watchmen"

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Perihan Aziz’in acı günü!
Perihan Aziz’in acı günü!
Mağusa esnafı zor durumda
Mağusa esnafı zor durumda
Milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı
Milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı
MasterChef'te Tanya Kilitkayalı fenalık geçirdi ağlayarak stüdyodan çıktı!
MasterChef'te Tanya Kilitkayalı fenalık geçirdi ağlayarak stüdyodan çıktı!
Kazı Kazan'dan 100 Bin TL yine şanslı bayiden
Kazı Kazan'dan 100 Bin TL yine şanslı bayiden
Kıbrıslılar, bir Türkiyeli olarak bana da ayrım yaptılar!!!
Kıbrıslılar, bir Türkiyeli olarak bana da ayrım yaptılar!!!
Seçim kampanyası başladı... Bilbord ve tabelalar adayların afişleri ile renklendi
Seçim kampanyası başladı... Bilbord ve tabelalar adayların afişleri ile renklendi
İngiltere'de evsizlik krizi: '59 yaşındayım, 4 torunum var, karavanda yaşamak dışında seçeneğim yok'
İngiltere'de evsizlik krizi: '59 yaşındayım, 4 torunum var, karavanda yaşamak dışında seçeneğim yok'
Ercan Havalimanı yabancı yolculara kapatılıyor
Ercan Havalimanı yabancı yolculara kapatılıyor
Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum
Trump: Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim